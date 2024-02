Σκαρφάλωσε στο MSG Sphere στο Λας Βέγκας αλλά είπε ότι είχε καλό σκοπό

Ένας άνδρας συνελήφθη επειδή σκαρφάλωσε στον χώρο του MSG Sphere στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The New York Post, ο Madison Des Champs, ο οποίος αυτοαποκαλείται «ορειβάτης σε ουρανοξύστες» σκαρφάλωσε στο MSG Sphere και ένα live streaming την προσπάθειά του στο Instagram.

Ο ίδιος είπε μέσω social media ότι η προσπάθειά του αυτή είχε σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για μια άστεγη έγκυο. Μιλώντας για τη σύλληψή του, ένας εκπρόσωπος της Sphere Entertainment είπε ότι «Είμαστε ευγνώμονες στις τοπικές αρχές για την υποστήριξή τους σε αυτό το θέμα. Τα εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα».

Η κατασκευή του χώρου κόστισε πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ύψος πάνω από 106 μέτρα και έχει περίπου 1,2 εκατομμύρια φώτα LED στο εξωτερικό του. Άνοιξε για πρώτη φορά μετά τα μέσα του 2023 ενώ εμφανίζονται εκεί οι U2 από τον Σεπτέμβριο. Οι εμφανίσεις τους θα ολοκληρωθούν στις 3 Μαρτίου.

Pro-Life activist Maison DesChamps has climbed the iconic Las Vegas sphere to raise money for homeless pregnant women. His insta bio reads “Christ is King!" Climbing the eye is a victimless crime, and he’s trying to save the babies! pic.twitter.com/0B9omZlJjM