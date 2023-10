Λας Βέγκας: Οι U2 εγκαινίασαν το φουτουριστικό Sphere

Η πιο εντυπωσιακή μουσική σκηνή στον κόσμο, το Sphere στο Λας Βέγκας άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Παρασκευή με μία συναυλία των U2.

Η τεράστια αυτή μουσική σκηνή αποτελεί ένα πρότζεκτ αξίας 2,3 δισεκ. δολαρίων και εγκαινιάστηκε από τους εμβληματικούς U2, με τη Σφαίρα του Λας Βέγκας να φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή των live shows καθώς οι εικόνες, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Ειδικότερα, η Σφαίρα του Λας Βέγκας είναι ένας γιγάντιος χώρος μουσικής και ψυχαγωγίας, 18.000 θέσεων, που διαθέτει 160.000 ηχεία και τη μεγαλύτερη οθόνη LED που έχει υπάρξει. Η συγκεκριμένη οθόνη αποτελείται από 1,2 εκατ. λυχνίες LED περίπου, με κάθε «κουτί» να περιέχει 48 μεμονωμένες διόδους LED, που μπορεί να εμφανίζει 256 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα η κάθε μία.

Παράλληλα, ο χώρος είναι εξοπλισμένος με απτικά καθίσματα που μπορούν να δονούνται για να ταιριάζουν με ο,τιδήποτε συμβαίνει στην οθόνη –για παράδειγμα σεισμό– και μηχανήματα 4D που μπορούν να δημιουργήσουν εφέ ανέμου, θερμοκρασίας και ακόμη και μυρωδιάς.

Οι U2 ανέλαβαν να εγκαινιάσουν τον φουτουριστικό αυτό χώρο, ενώ είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσουν συνολικά 25 εμφανίσεις στη Σφαίρα μέχρι τον Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα η Σφαίρα του Λας Βέγκας αναμένεται να φιλοξενήσει, πέραν από συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ ήδη είναι στα σκαριά η δημιουργία ενός «δίδυμου» χώρου στο Στράτφορντ στο Λονδίνο.

Στο πρώτο σόου που διεξήχθη στη Σφαίρα, οι U2 επέστρεψαν μετά από καιρό στις συναυλίες έχοντας ως βασικό θέμα στο playlist τους το άλμπουμ «Achtung, Baby» ενώ είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές των εισιτηρίων για μία τους εμφάνιση στο Λας Βέγκας ξεκινούν από περίπου 400 δολάρια.

U2 opened the $2.3 billion Las Vegas Sphere last night and the visuals are incredible 🤯 pic.twitter.com/szKa5DobRd

Από τα βίντεο που δημοσιεύονται στα social media, φαίνεται ότι η εμπειρία των τεράστιων οπτικών εφέ στη Σφαίρα κόβουν την ανάσα. Η σκηνή της συναυλίας έμοιαζε με τη βάση ενός πικάπ. Όμως, τα πιο αποθεωτικά σχόλια υπήρξαν όταν η οθόνη δημιουργούσε ένα μονοχρωματικό μπλε φόντο ή έναν έναστρο νυχτερινό ουρανό ή απλώς προβάλλοντας εικόνες των μελών των U2.

Πρόκειται για μια κατασκευή που αποτελεί ήδη ένα ορόσημο για το Λας Βέγκας και το οποίο φαίνεται από μακριά σαν ένα τεράστιο μαύρο διαστημόπλοιο, ενώ όταν πέσει η νύχτα μοιάζει όπως φαίνεται η Γη από το διάστημα.

This is inside the Sphere in Las Vegas.



This may be the most insane concert venue ever built pic.twitter.com/We3pcO3lEX