Η πρώτη κρίση στην κυβέρνηση Τραμπ: Αποπέμπεται ο Μάικ Γουόλτς λόγω Signal Gate

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς αποπέμπεται από τη θέση του, σύμφωνα με το CBS και το Reuters.

Ο αναπληρωτής του Μάικ Γουόλτς, Άλεξ Γουόνγκ, θα παραιτηθεί επίσης από τη θέση του, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Ο Γουόλτς είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία μόλις χθες συμπλήρωσε 100 ημέρες.

Η θέση του κινδύνευε μετά την αποκάλυψη ότι κατά λάθος πρόσθεσε τον Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic, σε μια ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων όπου συζητούνταν σχέδια για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη.

Ο Γουόλτς είχε δηλώσει ότι ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη» για τη διαρροή.



