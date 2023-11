Σφοδρή καταιγίδα μαίνεται στη νότια Ρωσία και την Κριμαία: Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της σφοδρής καταιγίδα που εκδηλώθηκε στις ακτές της Ρωσίας και της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Την ίδια ώρα λόγω της καταιγίδας εκατοντάδες πολίτες χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας και τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, από τις καταιγίδες που μαίνονται από την Παρασκευή στη Μαύρη Θάλασσα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο θέρετρο Σότσι και άλλος ένας στη ρωσοκρατούμενη χερσόνησο της Κριμαίας, ενώ ένας τρίτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του πάνω σ' ένα πλοίο στο στενό του Κερτς, που χωρίζει την προσαρτημένη Κριμαία από τη Ρωσία.

Οι περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο είναι η Κριμαία, η νότια Ρωσία και οι εν μέρει κατεχόμενες περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στην Ουκρανία.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι από τη σφοδρή καταιγίδα

Στα social media αναρτήθηκαν πολλά βίντεο στα οποία φαίνονται μεγάλα κύματα που σαρώνουν την προκυμαία του Σότσι και παρασύρουν αυτοκίνητα. Στην πόλη Ευπατορία της Κριμαίας, οι δρόμοι πλημμύρισαν.

A powerful storm is expected in occupied #Crimea



According to the Poseidon monitoring system, waves in the sea will rise to 8-10 meters.



Locals publish videos with the first waves, as well as with the rising water level, which has already flooded Yevpatoria highway. pic.twitter.com/rjDywoNIlq — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2023

Οι διορισμένοι από τη Ρωσία κυβερνήτες της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, που η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

The storm destroys houses in #Russia: the video shows a three-story building in #Sochi.



TRUKHA⚡️Ukraine pic.twitter.com/SlBaX8vwZY — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 27, 2023

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ανακοίνωσε πως απομάκρυνε από τα σπίτια τους περισσότερους από 350 ανθρώπους. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε πως εξαιτίας της κακοκαιρίας περίπου 1,9 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν μείνει σήμερα το πρωί χωρίς ηλεκτρικό στις νότιες ρωσικές περιφέρειες Νταγκεστάν, Κρασνοντάρ και Ροστόφ, καθώς και στην Κριμαία και στις άλλες μονομερώς προσαρτημένες περιφέρειες της Ουκρανίας.

Crimea was hit by a severe storm



Hurricane winds of up to 40 meters per second are ripping out trees and tearing off roofs. Many districts of Yevpatoria are flooded, and public transport has been halted in Sevastopol.



The storm has reached Russia: the strongest winds are raging… pic.twitter.com/NKHH5C9LFS — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2023

Στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσιίσκ, η Κοινοπραξία του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας και η ρωσική κρατική εταιρεία πετρελαιαγωγών Transneft ανακοίνωσαν πως σταμάτησαν οι φορτώσεις πετρελαίου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP