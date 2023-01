Σελίν Ντιόν: Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της από το Top-200 των Καλύτερων Τραγουδιστών του Rolling Stone - «Προδοσία»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εξαίρεση της Σελίν Ντιόν από τη λίστα του Rolling Stone με τους 200 πιο σπουδαίους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Η λίστα που δημοσιεύτηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από την Αρίθα Φράνκλιν έως τη Ροζαλία.

Rolling Stone has published its ranking of the 200 greatest singers of all time.



In all cases, what mattered most to us was originality, influence, the depth of an artist’s catalog, and the breadth of their musical legacy.https://t.co/PEL7JctA6M