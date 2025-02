Σελένα Γκόμεζ: Μείον 800.000 followers μετά το βίντεο για τις μαζικές απελάσεις του Τραμπ

Το βίντεο που ανέβασε και αργότερα «κατέβασε» από το Instagram η Σελένα Γκόμεζ, όπως όλα δείχνουν φαίνεται πως της κόστισε ακριβά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CritiqueJeu, η διάσημη σταρ Σελένα Γκόμεζ, φαίνεται να έχει χάσει περισσότερους από 800.000 ακόλουθους στο Instagram, μετά το βίντεο όπου ξεσπά σε κλάματα, για την απόφαση του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Παρότι το βίντεο κατέβηκε, η 32χρονη βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη μερίδα των ακολούθων της στα social media.

Σημειώνεται πως παρά τα unfollow, μετρά 422 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και εξακολουθεί να είναι η γυναίκα με τους περισσότερους followers από τον Μάρτιο του 2023, όταν ξεπέρασε την δισεκατομμυριούχο Κάιλι Τζένερ.

Στο βίντεο η 32χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια ακούστηκε να λέει με δάκρυα στα μάτια: «Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά... Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσπαθήσω τα πάντα, το υπόσχομαι».

Στο Instagram story της, η Γκόμεζ, πρόσθεσε τη λέξη «Λυπάμαι» και ένα εικονίδιο με τη σημαία του Μεξικό.

Λίγο αφού αποφάσισε να διαγράψει την ανάρτηση, επέστρεψε με ένα μήνυμα, στο οποίο έγραψε: «Προφανώς δεν είναι εντάξει να δείχνεις ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους».

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:



“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN