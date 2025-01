«Να απελαθεί η Σελένα Γκόμεζ» ζητά υποστηρικτής του Τραμπ - Τι απαντά η τραγουδίστρια

Το βίντεο της Σελένα Γκόμεζ, στο οποίο κατέγραψε τον εαυτό της την ώρα που έχει ξεσπάσει σε κλάματα για της μαζικές απελάσεις Τραμπ στις ΗΠΑ, έφερε την αντίδραση ενός υποψηφίου γερουσιαστή.

Ο πολιτευτής, Σαμ Πάρκερ, που υπήρξε υποψήφιος για τη Γερουσία, είναι από τους θερμούς υποστηρικτές του Τραμπ, που αντέδρασαν εναντίον της, με αποτέλεσμα η 32χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, να διαγράψει το κλιπ από τα stories της. Συγκεκριμένα, ζήτησε την απέλαση της Σελένα Γκόμεζ. Σε δεύτερη ανάρτηση, αναδημοσίευσε το μήνυμα:

«Η Σελένα Γκόμεζ επέλεξε τους λαθρομετανάστες αντί για την Αμερική, επειδή είναι απόγονος 3ης γενιάς Μεξικανών λαθρομεταναστών που έλαβαν υπηκοότητα με την αμνηστία του '87. Έχει μια δικαιωματική στάση απέναντι στην Αμερική, όπως και οι παράνομοι γονείς της. Ίσως θα έπρεπε να απελαθεί και η Σελένα;».

Η απάντηση από την Γκόμεζ, ήρθε άμεσα. Με ένα story στο Instagram της, που μετρά 422 εκατομμύρια ακολούθους, η τραγουδίστρια και ηθοποιός έγραψε ειρωνικά: «Κύριε Πάρκερ, κύριε Πάρκερ. Ευχαριστώ για το γέλιο και την απειλή».

Το βίντεο που ανήρτησε και αργότερα, «κατέβασε» από το Instagram, η Γκόμεζ εμφανίζεται να έχει ξεσπάσει σε κλάματα, ενώ ακούστηκε να λέει: «Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά... Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσπαθήσω τα πάντα, το υπόσχομαι».

Στο Instagram story της, η Γκόμεζ, πρόσθεσε τη λέξη «Λυπάμαι» και ένα εικονίδιο με τη σημαία του Μεξικό.

Λίγο αφού αποφάσισε να διαγράψει την ανάρτηση, επέστρεψε με ένα μήνυμα, στο οποίο έγραψε: «Προφανώς δεν είναι εντάξει να δείχνεις ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους».

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:



“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN