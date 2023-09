Σεισμός στο Μαρόκο: Ξεπέρασαν τους 600 οι νεκροί - Εικόνες καταστροφής

Τουλάχιστον 632 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής, ενώ άλλοι 329 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αυτόπτες μάρτυρες, ο σεισμός έχει προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές σε πολλές πόλεις.

⚡️At least 93 people died from the 7 magnitude earthquake in Morocco — Al-Arabiya pic.twitter.com/cJJ2MUcoWg

Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του Μαρακές, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες.

#Morocco : A strong earthquake of 6.8 magnitude struck central Morocco, killing atleast 296 people.



The epicentre was in the High Atlas Mountains, 71km (44 miles) south-west of Marrakesh, at a depth of 18.5km at 23.11 local time.



Many buildings collapsed, many feared trapped… pic.twitter.com/f1j6P851Ht