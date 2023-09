Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στο Μαρόκο - Τουλάχιστον 296 νεκροί

Τουλάχιστον 296 έχουν σκοτωθεί στον ισχυρό σεισμό 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μαρόκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων και ως εκ τούτου υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι. Πέντε μέλη μιας οικογένειας ανασύρθηκαν νεκρά από ερείπια σπιτιού στην πόλη Ντεμνάτ, νωρίτερα.

Η σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) είχε επίκεντρο 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων και κατοίκους που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

WATCH: 6.8-magnitude earthquake hits Morocco, killing more than 300 people pic.twitter.com/sOHj2HRSMs

⚡️At least 93 people died from the 7 magnitude earthquake in Morocco — Al-Arabiya pic.twitter.com/cJJ2MUcoWg