Σεισμός στο Μαρόκο: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί - Αγωνιώδεις προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες

Δραματική είναι η αύξηση των νεκρών στο Μαρόκο τα τελευταία 24ωρα μετά τον φονικότερο σεισμό των τελευταίων έξι δεκαετιών στη χώρα.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.012 και 2.059 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων 1.404 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Μαρόκο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον σεισμό.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), εκτίμησε ότι ο σεισμός που συγκλόνισε το Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής ήταν μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Το Μαρόκο κήρυξε χθες Σάββατο τριήμερο εθνικό πένθος. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για τη μεταφορά πόσιμου νερού, τροφίμων, σκηνών και κουβερτών στις πληγείσες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Ιβηρικής (Πορτογαλία, Ισπανία).

Στο χωριό Αμιζμίζ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, διασώστες και εθελοντές μετακινούν ερείπια με τα χέρια τους. Τα στενά σοκάκια έχουν κατακλυστεί από χαλάσματα.

«Όταν ένιωσα τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μου και το σπίτι άρχισε να παίρνει κλίση, έτρεξα να βγάλω τα παιδιά μου έξω. Αλλά οι γείτονές μου δεν τα κατάφεραν. Δυστυχώς, κανείς από εκείνη την οικογένεια δεν βρέθηκε ζωντανός. Πατέρας και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ μητέρα και κόρη εξακολουθούν να αγνοούνται», λέει ο Μοχάμεντ Αζάου.

This was the moment a powerful magnitude 6.8 earthquake struck Morocco near Marrakesh on Friday night, killing hundreds of people and destroying ancient buildings ⤵️ pic.twitter.com/EKZ4uPP8p9