Σεισμός στο Βανουάτου: H στιγμή που τα 7,3 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη χώρα

Μία ημέρα αφού το Βανουάτου, ένα σύμπλεγμα νησιών στον Ειρηνικό ωκεανό, χτυπήθηκε από έναν καταστροφικό σεισμό 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι διασώστες κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες παγιδευμένους στα συντρίμμια.

Όπως αναφέρει το BBC, ο σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, τραυματίζοντας άλλους 200, με τα περισσότερα θύματα να εντοπίζονται γύρω από ένα σύμπλεγμα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, Πορτ Βίλα.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο ψηλότερο κτίριο του Βανουάτου όταν χτύπησε ο σεισμός, δήλωσε στο BBC ότι ο ίδιος και η σύζυγός του «έτρεξαν» έξω, προσθέτοντας ότι «αν είχα μείνει άλλα 10 δευτερόλεπτα, δε θα σας μιλούσα σήμερα».

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει κηρυχθεί επταήμερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να περιοριστούν οι μετακινήσεις όσο διαρκούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Εν τω μεταξύ, δέος και τρόμο προκαλούν τα βίντεο που κατέγραψαν τη στιγμή που τα περισσότερα από επτά Ρίχτερ «χτυπούν» την πόλη των 50.000 κατοίκων.

Σε ένα βίντεο που καταγράφηκε από τις κάμερες μίας επιχείρησης εστίασης, οι άνθρωποι φαίνονται να τρέχουν έντρομοι προς τον δρόμο, ενώ το έδαφος γύρω τους δονείται βίαια, ταρακουνώντας τα πάντα μέσα στο μαγαζί, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων.

Σε ένα άλλο σύντομο κλιπ από τις κάμερες ασφαλείας μίας κατοικίας, το «χτύπημα» του σεισμού ταράζει τα νερά μίας εξωτερικής πισίνας στον βαθμό που το περιεχόμενο της διαχέεται στην αυλή, καθώς ένα σκυλί τρέχει πανικόβλητο.

My friend Jamie just shared this video of the moment the earthquake struck his home. Amazing. pic.twitter.com/FaR24r2DeJ

Ο σεισμός προκάλεσε και κατολισθήσεις, οι οποίες σκότωσαν έξι άτομα.

Massive landslides near our international shipping terminal. A lot of digging out ahead. This is going to impact our ability to respond. pic.twitter.com/dpgyK8tcpf