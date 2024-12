Σαν χάρτινος πύργος έπεσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βανουάτου μετά τον σεισμό 7,3 Ρίχτερ

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πορτ Βίλα υπέστη σοβαρές ζημιές την Τρίτη, όταν ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ έπληξε το νησιωτικό κράτος Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που καταρρέει σε δευτερόλεπτα.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 18 μίλια δυτικά της πρωτεύουσας, λίγο πριν από τη 1 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS). Ακολούθησε σειρά μετασεισμών, ωστόσο δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η πρεσβεία, η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα στο νησί Εφάτε, «υπέστη εκτεταμένες ζημιές και θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας», ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Όλο το προσωπικό που βρισκόταν στο κτίριο κατά τη διάρκεια του σεισμού είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, σύμφωνα με ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με τους εταίρους μας στο Βανουάτου», προσέθεσαν οι αξιωματούχοι.

Ο Μάικλ Τόμπσον, Αυστραλός υπήκοος και ιδιοκτήτης της επιχείρησης Vanuatu Jungle Zipline στο Πορτ Βίλα, δήλωσε στο ABC News ότι δεν είχε βιώσει ξανά σεισμό τόσο ισχυρό στα 20 χρόνια που βρίσκεται στη χώρα.

«Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και δεν μπορώ να φτάσω στο σπίτι μου για να δω τη σύζυγό μου», είπε ο Τόμπσον. «Υπάρχουν ρωγμές σε κτίρια, αναποδογυρισμένοι γερανοί και βράχοι 20-30 τόνων βρίσκονται διάσπαρτοι στους δρόμους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του Πορτ Βίλα σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Ο Τόμπσον ανέφερε ότι διασώστες τον ενημέρωσαν πως, χωρίς εξοπλισμό, δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να απεγκλωβίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια στο κέντρο της πόλης. «Μπορούσα ακόμη να ακούσω τις κραυγές τους, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να τους απεγκλωβίσουν», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία συνέστησε στους κατοίκους «να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια, καθώς ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα ή ασταθή».