Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί, πάνω από 9.000 οι τραυματίες

Οι νεκροί από τον σεισμό των 6,3 ρίχτερ στο Αφγανιστάν χθες έχουν ξεπεράσει του 2.000 σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως οι νεκροί από τον χθεσινό σεισμό στο Αφγανιστάν έχουν φτάσει τους 2.053, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου διαχείρισης καταστροφών, Μουλάχ Τζανάν Σαγίκ, 2.053 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 9.240 τραυματίστηκαν και 1.329 σπίτια καταστράφηκαν λόγω του ισχυρού σεισμού των 6,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Aerial footage shows the aftermath of the devastating earthquake in Herat province.



12 villages in Zinda Jan and Ghoryan districts have been completely destroyed.#Herat #Afghanistan pic.twitter.com/QGnBnBbf2H