Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 1.000 οι νεκροί

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον χθεσινό σεισμό των 6,3 ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο Γαλλικό πρακτορείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Μπιλάλ Καριμί, ο απολογισμός από τον σεισμό στο Αφγανιστάν ανέρχεται σε «πάνω από 1.000 νεκρούς».

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλός» επισήμανε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή της Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν.

Σημειώνεται πως το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη Χεράτ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, περίπου στις 11:00 τοπική ώρα. Τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν όλο το βράδυ για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες μέσα στα ερείπια.

Ο σεισμός και οι οκτώ ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν είχαν επίκεντρο μία περιοχή 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της επαρχίας Χεράτ, γκρεμίζοντας εκατοντάδες αγροτικά σπίτια ενώ χιλιάδες κάτοικοι των γειτονικών πόλεων βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους.

Μάλιστα, όπως σημείωσε στο AFP εκπρόσωπος της εθνικής αρχής καταστροφών ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

According to local authorities’ estimates at least 100 people have been killed and 500 injured in two 6.3 magnitude devastating earthquakes in #Herat province.



12 villages in Zinda Jan and Ghoryan districts have been destroyed.



Casualty figures likely to rise.#Afghanistan pic.twitter.com/rXo5Sx9MnW