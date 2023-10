Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 120 νεκροί και πάνω από 1.000 τραυματίες

Περίπου 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6,3 βαθμών που έπληξε σήμερα το δυτικό Αφγανιστάν.

Όπως τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόσα Ασχάρι, επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία της Χεράτ, σε νεότερο απολογισμό για τον σεισμό στο Αφγανιστάν, «μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 τραυματισμένες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους». Προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέφερε 15 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα από τη πόλη Χεράτ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, περίπου στις 11:00 τοπική ώρα.

Afghanistan's #Herat province, bordering Iran, has been ravaged by a massive earthquake. A dire situation unfolds with hundreds lost and countless homes shattered. Urgent plea to aid organizations please, without delay, provide vital financial, food, and non-food support to these… pic.twitter.com/HY5VSDz5WW

According to local authorities’ estimates at least 100 people have been killed and 500 injured in two 6.3 magnitude devastating earthquakes in #Herat province.



12 villages in Zinda Jan and Ghoryan districts have been destroyed.



Casualty figures likely to rise.#Afghanistan pic.twitter.com/rXo5Sx9MnW