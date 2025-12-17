Βενεζουέλα: Kαταδικάζει το διάταγμα Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό ως «πολεμοχαρείς απειλές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε «πλήρη και απόλυτη» απαγόρευση όλων των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα και υπόκεινται σε κυρώσεις – μια κίνηση που το Καράκας καταδίκασε ως «πολεμοχαρείς απειλές».

Ο Τραμπ έγραψε ότι η κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει χαρακτηριστεί Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση (FTO) και ότι έχει εμπλακεί σε «διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου από τις αμερικανικές αρχές, ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα — κίνηση που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει πρόσφατα φονικές επιδρομές σε σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, ενώ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ναυτική τους παρουσία στην περιοχή.

Η Βενεζουέλα —η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο— κατηγόρησε με τη σειρά της την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει να υφαρπάξει τους πόρους της.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε ότι η Βενεζουέλα είναι «πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής», προσθέτοντας ότι αυτή «θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη» και πως «θα είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μαδούρο ότι χρησιμοποιεί «κλεμμένο» πετρέλαιο για να «χρηματοδοτεί τον εαυτό της, την τρομοκρατία των ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, δολοφονίες και απαγωγές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Βενεζουέλα για διακίνηση ναρκωτικών και, από τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε επιδρομές κατά σκαφών που φέρονται να μετέφεραν φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη αυτά μετέφεραν ναρκωτικά, είτε φαιντανύλη —η οποία παράγεται κυρίως στο Μεξικό— είτε κοκαΐνη.

Η ανάρτηση του Τραμπ την Τρίτη υποδηλώνει ότι ο χαρακτηρισμός που οι ΗΠΑ είχαν αποδώσει στο παρελθόν μόνο στον Μαδούρο επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την κυβέρνησή του.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν επίσημα το καρτέλ Cartel de los Soles ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση. Ο χαρακτηρισμός αυτός σήμαινε ουσιαστικά ότι και ο Μαδούρο θεωρείται τρομοκράτης, καθώς φέρεται να είναι ο ηγέτης της οργάνωσης — κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί ο ευρείας κλίμακας ναυτικός αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις.

Μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις σε ακόμη έξι πλοία που φέρονται να μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε συγγενείς του προέδρου Μαδούρο και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως παράνομο καθεστώς.

Η οικονομία της Βενεζουέλας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου, παρότι η πραγματική παραγωγή της είναι σχετικά χαμηλή, παρά τα τεράστια αποθέματα.

Οι ΗΠΑ, τόσο επί προεδρίας Τραμπ όσο και επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, αντιτίθενται εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση Μαδούρο, επιδιώκοντας την απομάκρυνσή του μέσω σκληρών κυρώσεων.

Η κυβέρνηση Μαδούρο κατηγορείται εδώ και καιρό από τη διεθνή κοινότητα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, καθώς και πολλές χώρες —μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ— κατήγγειλαν τις περσινές εκλογές ως νοθευμένες, υποστηρίζοντας ότι η εξουσία του Μαδούρο είναι παράνομη.

Την Τρίτη, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι η χώρα βιώνει εντατικοποίηση της καταστολής του δημόσιου χώρου, η οποία «πνίγει τις ελευθερίες των πολιτών».

Με πληροφορίες από BBC