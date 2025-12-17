Αλεξανδρούπολη: Η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού

Ανακοπή από πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα υποσιτισμού έδειξε το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής για το τρίχρονο παιδί που έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη.

Η νεκροψία ολοκληρώθηκε λίγο μετά από τις οκτώ το βράδυ και διενεργήθηκε στο πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αλεξανδρούπολη: Νεκρό μεταφέρθηκε το 3χρονο παιδί στο νοσοκομείο

Την ίδια ώρα, η προανάκριση συνεχίζεται με τη μητέρα του παιδιού και τους γονείς της που τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, να βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένεται αύριο Πέμπτη, να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την ίδια του τη μητέρα λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του.