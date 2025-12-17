Ιταλία: «Πυροβόλησε την Τζόρτζια» έγραψαν ζωγραφίζοντας δίπλα αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών

Τη φράση «πυροβόλησε την Τζόρτζια», με ζωγραφισμένο δίπλα αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών και τα αρχικά της τρομοκρατικής οργάνωσης, έγραψαν άγνωστοι σε τοίχο στο Μπούστο Αρσίτσιο, κοντά στην πόλη Βαρέζε της βόρειας Ιταλίας.

Το απειλητικό σύνθημα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού εμφανίσθηκε σε τοίχο γραφείων του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο καταδίκασε άμεσα το συμβάν.

Η ιταλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, με τη συνεργασία των καραμπινιέρων. Το γεγονός σημειώθηκε δύο ημέρες μετά από πανομοιότυπο συμβάν, με το ίδιο σύνθημα και το αστέρι με πέντε άκρες (το οποίο ήταν σύμβολο των τρομοκρατών των Ερυθρών Ταξιαρχιών), αυτή την φορά σε τοίχο έξω από τα γραφεία της Λέγκα, πάντα στο Μπούστο Αρσίτσιο.

Πριν από 10 ημέρες, το συγκεκριμένο σύνθημα γράφτηκε από άγνωστους, κοντά στην πόλη Λούκα της κεντρικής Ιταλίας.

Τι είναι οι Ερυθρές Ταξιαρχίες

Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ήταν τρομοκρατική οργάνωση που έδρασε στην Ιταλία. Η δράση της περιλάμβανε μεταξύ άλλων, δολοφονίες, απαγωγές και ληστείες κατά τη διάρκεια των μολυβένιων ετών (από τα τέλη της δεκαετίας του '60 μέχρι και τη δεκαετία του '80) και είχε ως στόχο να αποσταθεροποιήσει την Ιταλία.

Η οργανωση σχηματίστηκε το 1970 και είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός «επαναστατικού» κράτους μέσα από τον ένοπλο αγώνα και την έξοδο της Ιταλίας από το ΝΑΤΟ. Πρότυπα για την οργάνωσή της ήταν οι λατινοαμερικάνικες ομάδες αντάρτικου πόλεως, όπως οι Τουπαμάρος, και το ιταλικό κίνημα αντίστασης το 1943-45.