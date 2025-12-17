Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Εκατομμύρια σε δωρεές για τον άνδρα που ακινητοποίησε τον ένοπλο

Εκατομμύρια δολάρια έχουν συγκεντρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες για τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, τον άνδρα που ακινητοποίησε έναν από τους ενόπλους στην επίθεση στο Μπόντι του Σίδνεϊ.

Σε διαδικτυακή καμπάνια που στήθηκε αυθόρμητα από πολίτες που δεν τον γνώριζαν προσωπικά, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι είχαν συνεισφέρει έως το βράδυ της Τρίτης περίπου 2,3 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (περίπου 1,4 εκατ. ευρώ).

Ο 44χρονος πατέρας δύο παιδιών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ με τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό του χέρι. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η αποκατάστασή του θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Την πράξη του εξήραν κορυφαίοι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, μετά από επίσκεψή του στο νοσοκομείο, χαρακτήρισε τον αλ Άχμεντ «παράδειγμα της δύναμης της ανθρωπιάς», σημειώνοντας ότι «εκπροσωπεί το καλύτερο πρόσωπο της χώρας». Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι η παρέμβασή του έσωσε «αμέτρητες ζωές» και ανέφερε ότι ο ίδιος ο αλ Άχμεντ του είπε πως θα έκανε ξανά το ίδιο αν βρισκόταν στην ίδια θέση.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

Έξω από το μικρό κατάστημα καπνικών που διατηρεί κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στα προάστια του Σίδνεϊ, πολίτες αφήνουν λουλούδια και σημειώματα ευγνωμοσύνης, ενώ το βίντεο της επέμβασής του συνεχίζει να αναπαράγεται διεθνώς.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ κατάγεται από τη Νάιραμπ, στην επαρχία Ιντλίμπ της βόρειας Συρίας, και έφτασε στην Αυστραλία το 2006, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Συγγενείς του αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην αστυνομία και στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας στη Συρία.

Ο ξάδελφός του, Μοχάμαντ αλ Άχμεντ, δήλωσε ότι η αντίδρασή του δεν ήταν αποτέλεσμα παρόρμησης, αλλά άμεσης απόφασης για να προστατευθούν οι παρευρισκόμενοι. «Χωρίς δισταγμό, όρμησε στον δράστη και τον αφόπλισε για να σώσει αθώους ανθρώπους», ανέφερε.

Οι γονείς του, που έφτασαν φέτος στο Σίδνεϊ για να επανενωθούν με τον γιο τους, δήλωσαν ότι «η συνείδηση και η ψυχή του» τον ώθησαν να δράσει. «Νιώθω περηφάνια και τιμή, γιατί ο γιος μου είναι ήρωας της Αυστραλίας», είπε ο πατέρας του, Μοχάμεντ Φάτεχ αλ Άχμεντ.

Με πληροφορίες από Associated Press

