Έκτακτο διάγγελμα Τραμπ σε λίγες ώρες - «Τα καλύτερα έρχονται»

Όσα έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμά του

Φωτ.: Facebook
Τηλεοπτικό διάγγελμα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο.

Στο μήνυμά του στο δίκτυό του Truth Social εξήγησε ότι η χρονιά που φεύγει ήταν «εξαιρετική» από τότε που ο ίδιος επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Τι ώρα το έκτακτο διάγγελμα Τραμπ

Το διάγγελμα θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

«Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».

