Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι Φιλιππίνες διαψεύδουν ότι υπάρχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών στη χώρα

Ο πρόεδρος Μάρκος «απορρίπτει κατηγορηματικά την περιγραφή των Φιλιππινών ως κέντρου εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους», μετά τη σύνδεση της χώρας με την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

Οι Φιλιππίνες διαψεύδουν ότι υπάρχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών στη χώρα
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο Φερντινάντ Μάρκος διαψεύδει την ύπαρξη στρατοπέδων εκπαίδευσης τζιχαντιστών στις Φιλιππίνες, μετά τη διαρροή πληροφοριών, ότι οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είχαν εκπαιδευθεί το Νοέμβριο σε ένα τέτοιο στρατόπεδο.

Ο πρόεδρος Μάρκος «απορρίπτει κατηγορηματικά (...) την απατηλή περιγραφή των Φιλιππινών ως του κέντρου εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους», όπως τόνισε σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπός του Κλερ Κάστρο.

«Δεν έχει παρασχεθεί καμιά απόδειξη ότι η χώρα χρησιμοποιείται για να εκπαιδευθεί κανείς στην τρομοκρατία», συμπλήρωσε η Κάστρο, επικαλούμενη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Φιλιππίνες είχαν παραδεχθεί χθες, Τρίτη, ότι ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, ο Ναβίντ, που σκότωσαν την Κυριακή 15 ανθρώπους που συμμετείχαν σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ, διέμεινε στη χώρα το διάστημα, από 1η ως την 28η Νοεμβρίου.

Το Γραφείο Μετανάστευσης των Φιλιππινών είχε διευκρινίσει ότι είχαν μεταβεί στην περιφέρεια του Νταβάο (νοτιοανατολικές Φιλιππίνες), στο νησί Μιντανάο, μια ζώνη που διαφεύγει εν μέρει του ελέγχου της Μανίλα και υπάρχουν υποψίες ότι βρίσκονται εκεί στρατόπεδα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

 
