Βλαντιμίρ Πούτιν: H Ρωσία θα επιδιώξει να επεκτείνει μια «ζώνη ασφαλείας» στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα και θα επιδιώξει να διευρύνει μια «ουδέτερη ζώνη ασφαλείας» στην εμπόλεμη χώρα.

«Πρώτον, οι στόχοι τις ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τις ριζικές αιτίες της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Αν η απέναντι πλευρά και οι ξένοι πάτρονές της αρνηθούν να δεσμευθούν σε ουσιαστικές συνομιλίες, η Ρωσία θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών εδαφών της με στρατιωτικά μέσα. Η αποστολή δημιουργίας και διεύρυνσης μιας ουδέτερης ζώνης ασφαλείας θα αντιμετωπιστεί επίσης με συνέπεια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από τις περιοχές της Ουκρανίας που διεκδικεί ως δικό της έδαφος η Ρωσία κατέχει αυτή τη στιγμή την Κριμαία, περίπου το 90% του Ντονμπάς και το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Επιπλέον, η Ρωσία κατέχει ορισμένα εδάφη στις γειτονικές περιοχές Χαρκίβ, Σούμι, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιφ. Τα σχόλια του Πούτιν δείχνουν πως η Μόσχα θα επιδιώξει περαιτέρω κέρδη σε ορισμένα από τα μέτωπα αυτά.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ισχυρές πιέσεις για την επίτευξη γρήγορα ειρηνικής διευθέτησης, ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία προωθείται σε όλα τα μέτωπα.

Όμως ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ παραδέχθηκε πως οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ - προσπάθεια που όπως είπε δεν είναι επιτυχής.

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα πως έχει πάρει το έλεγχο του 90% της πόλης, την οποία η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι κατέλαβε τον Νοέμβριο.

Ο Πούτιν είπε πως ο κόσμος στην Ευρώπη κατηχείται με φόβους πολέμου με τη Ρωσία και κατηγόρησε τους ηγέτες της ότι προκαλούν υστερία.

«Έχω πει κατ΄επανάληψη: αυτό είναι ψέμα, ανοησίες, καθαρή ανοησία σχετικά με κάποια φανταστική ρωσική απειλή εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Όμως αυτό γίνεται αρκετά σκόπιμα», είπε.

Ο Πούτιν έχει πει πως η Ρωσία δεν επιδιώκει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη για πόλεμο αν αυτό είναι επιλογή της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Reuters