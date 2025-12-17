Αντιδράσεις προκαλεί το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για τη 17 Νοέμβρη που μιλάει ο Κουφοντίνας

Την έντονη δυσαρέσκειά του και την έκπληξή του για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ», εξέφρασε με επιστολή του ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ΣΚΑΙ.

Στην επιστολή προς τον διεθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) κατήγγειλαν «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας», σε ένα ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής. «Αγαπητέ κύριε Χριστόπουλε, Με μεγάλη έκπληξη,- καθώς δεν υπήρξε καμία προγενέστερη ενημέρωση- η Διοίκηση του ΣΚΑΙ πληροφορήθηκε χθες (15/12/25) την αιφνίδια απόφασή σας να ανακαλέσετε την πρόσφατη απόφασή σας (8/12/25) για την υπαγωγή στην μερική χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΜΕΔ του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο ''17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ'' λόγω της συνέντευξης που έχει παραχωρήσει στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο καταδικασμένος δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης Δημήτρης Κουφοντίνας», αναφέρει αρχικά στην επιστολή του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Και συνεχίζει: «Η έκπληξη δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ήδη από τις 2 Ιουνίου -μέσω του σχετικού αιτήματος του ΣΚΑΙ στον ΕΚΚΟΜΕΔ- υπήρχε πλήρης και αναλυτική ενημέρωσή σας για το γεγονός ότι ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις που θα αναδειχθούν μέσα από τα έξι επεισόδια υπάρχει και μια συνέντευξη του δολοφόνου. Η έκπληξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής επιχειρώντας κατ ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία».

«Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΙ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Oχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών. Τον σκοπό αυτό άλλωστε είναι προφανές ότι εξυπηρετεί και το νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως αυτονοήτως συμβαίνει και στην διεθνή πρακτική, καταγράφει τις μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών. Από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα», αναφέρεται στην επιστολή.

«Με αυτά τα δεδομένα, σάς ενημερώνουμε ότι ο ΣΚΑΙ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015», τονίζεται και ολοκληρώνει: «Η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας. Γιάννης Αλαφούζος».

Οι αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να μη δοθεί κρατική χρηματοδότηση. Ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων της Τρομοκρατίας «Ως Εδώ» σε κοινοί τους ανακοίνωση εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην παροχή βήματος σε καταδικασμένους τρομοκράτες, όπως ο Δημήτρης Κουφοντίνας, μέσω του ντοκιμαντέρ, ενώ τονίζουν ότι η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης της παραγωγής δεν συνιστά λογοκρισία.

Στην υπόθεση τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα λογοκρισίας, αλλά θέμα χρηματοδότησης και η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ πάρθηκε μετά την επιστολή διαμαρτυρίας συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και του «Ως Εδώ»:

«Ως συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και ''Ως Εδώ'', πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, ότι στη σειρά εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και πτώση», ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς θα έπαιρνε και συνέντευξη από τον κατά συρροή δολοφόνο Δημήτρη Κουφοντίνα στην πρώτη του τηλεοπτική παρουσία μετά από δεκαετίες, αλλά και από άλλους τρομοκράτες. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.

Απευθυνόμενοι γραπτώς στον κύριο Παπαχελά σε ανύποπτο χρόνο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας, όχι προφανώς στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ του οποίου την δημοσιογραφική έρευνα δεν αμφισβητούμε, αλλά στο ενδεχόμενο να δοθεί βήμα στους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο με το αίμα των ανθρώπων μας. Των πατεράδων, των γιών, των συζύγων και των αδερφών μας. Ταυτόχρονα αποσύραμε εμφατικά οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, παλιών και νέων αλλά και πλάνων δικών μας, αλλά και το συγγενών μας, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε ένα άτυπο διάλογο εξίσωσης θυτών και θυμάτων.

Θυμίζουμε πως ο καταδικασμένος δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας, με κάθε ευκαιρία που του δίνεται, δηλώνει ότι είναι αμετανόητος για τις πράξεις του, κηρύσσοντας αφενός το μίσος του για τα θύματά του και τους «ιδεολογικούς» αντιπάλους του, και αφετέρου διαμορφώνοντας ένα δήθεν ιδεολογικό υπόβαθρο που δικαιολογεί τη συνέχιση της τρομοκρατικής δράσης από δυνητικούς μιμητές και οπαδούς του.

Και ως επιστέγασμα μάθαμε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα χρηματοδοτείτο από το ΕΚΚΟΜΕΔ, δηλαδή, οι δολοφόνοι θα μας ξανα-έλεγαν πώς και γιατί σκότωσαν τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά αυτή τη φορά με χρήματα του κράτους, δηλαδή με χρήματα των πολιτών.

Μας φάνηκε αδιανόητο και στείλαμε επίσης επιστολή διαμαρτυρίας ως Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και ''Ως Εδώ'' στο ΕΚΚΟΜΕΔ, προκειμένου να το ενημερώσουμε ότι η δική μας μαρτυρία θα απουσιάζει και να ζητήσουμε την άρση της χρηματοδότησης της παραγωγής.

Από την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ πληροφορηθήκαμε ότι η απόφαση χρηματοδότησης ανακλήθηκε, κάτι που μας φαίνεται αυτονόητο. Θέλουμε επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης μιας παραγωγής, μιας οποιαδήποτε παραγωγής, δεν αποτελεί λογοκρισία. Ποτέ δεν ζητήσαμε, ούτε επιδιώξαμε να λογοκριθεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος και οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό που διεκδικήσαμε, είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε ''αγόραζε'' με αίμα.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της πολυφωνίας, θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικός απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων μας. Είναι προσβλητικός γιατί στην ουσία εξισώνει τη Δημοκρατία με την τρομοκρατία, τους θύτες με τα θύματα, τους δολοφόνους με τους δολοφονημένους».

Η τοποθέτηση Παπαχελά για την απόφαση ΕΚΚΟΜΕΔ να μην χρηματοδοτήσει το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ

Για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να αποσύρει χρηματοδότηση για ντοκιμαντέρ του για τη 17 Νοέμβρη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο Αλέξης Παπαχελάς. Όπως τόνισε, αρχικά, κατανοεί απόλυτα την ευαισθησία των συγγενών των θυμάτων έχοντας βρεθεί απέναντι από ανθρώπους γενναίους, όπως η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν, αλλά δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του με την εξέλιξη αυτή «διότι εγώ είπα, το δικό μου ως εδώ, αν θες», τόνισε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας πως πολλά χρόνια πριν, ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος, με κόστος, έβγαλε τους συγγενείς των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Περιέγραψε πως έτσι «έσπασε» μια σιωπή που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. «Ήταν ένα ταμπού και είχε ένα κόστος, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό» δήλωσε αναφέροντας πως του φαίνεται εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός πως τώρα κάποιοι μιλάνε για ξέπλυμα της τρομοκρατίας, ή του Δημήτρη Κουφοντίνα. Πρόσθεσε ακόμη πως κάποιοι ενδεχομένως ξεχνούν ότι ήταν από τους πρώτους που μπήκαν, στις τέσσερις τα ξημερώματα, στο κτίριο του ΣΚΑΪ όταν είχε σχεδόν γκρεμιστεί κατά το ήμισυ από τους απογόνους της 17 Νοέμβρη ενώ ακόμη δεν ήταν σαφές αν υπήρχε νεκρός και συνόψισε πως «έχουμε δώσει λοιπόν τις μάχες μας και είναι πολύ καθαρό πού βρισκόμαστε».

«Κάνουμε όλοι μια δουλειά» σχολίασε ο Αλέξης Παπαχελάς συνοψίζοντας πως η Δημοσιογραφία είναι απαιτητικό επάγγελμα καθώς συνεπάγεται δύσκολα διλήμματα. «Όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, είτε αυτό είναι το BBC είτε είναι το CNN είτε είναι ο ΣΚΑΪ, κάνεις μια έρευνα η οποία απαιτεί να συμπεριλάβεις όλους τους πρωταγωνιστές. Και τους εγκληματίες και τους δολοφόνους και τους βιαστές και τους ναζί και τους δικτάτορες και όλους», είπε χαρακτηριστικά συνοψίζοντας πως αυτή τη λογική επιλέγει να ακολουθεί, σταθερά, ως προς την άσκηση του επαγγέλματός του.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης ο κ. Παπαχελάς τόνισε πως από την πρώτη στιγμή είχε γίνει ξεκάθαρο πως στο ντοκιμαντέρ θα γινόταν συνεντεύξεις και σε τρομοκράτες. Επίσης, κατέστησε σαφές πως έκανε πάρα πολλές προσπάθειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να πείσει συγγενείς θυμάτων να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους. «Αλλά νομίζω ότι πραγματικά όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν καταλαβαίνω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού.... πραγματικά. Γιατί το έχω ζήσει από πρώτο χέρι και είναι κάτι το οποίο προσωπικά με πονάει. Προσωπικά με ενδιαφέρει και έχω δείξει την ευαισθησία που πρέπει σε αυτό το θέμα και δεν έχω και τίποτα να αποδείξω σε κανέναν», επεσήμανε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων για να καταλήξει στο ότι η χρηματοδότηση θα συνέβαλε στην δημιουργία ενός εξάωρου ντοκιμαντέρ που θα αποτύπωνε όλη την αλήθεια για την τρομοκρατική οργάνωση.

«Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι προσπάθησα να έχω όλες τις απόψεις. Καταλαβαίνω, το ξαναλέω, τον πόνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καταλαβαίνω την ευαισθησία σε όλο αυτό το πράγμα. Όμως η ιστορική αλήθεια, μερικές φορές, θέλει μερικές σκληρές αποφάσεις, Έχει ορισμένα διλήμματα. Θα κριθούμε όλοι και ο ΣΚΑΪ θα κριθεί. Και εγώ θα κριθώ. Όλοι θα κριθούμε από τη δουλειά μας. Όπως κρινόμαστε πάντα. Δεν είναι δυνατόν όμως κάποιοι να προσπαθούν να προλάβουν, είτε να μην υπάρξουν κάποιες συνεντεύξεις είτε να μην υπάρξει χρηματοδότηση, προδικάζοντας το περιεχόμενο αυτού του ντοκιμαντέρ», είπε χαρακτηρίζοντας το γεγονός ανεξήγητο, όπως ομοίως ανεξήγητο είναι το να αναστέλλεται μια χρηματοδότηση.

«Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και πραγματικά να υπάρχουν όλες οι μαρτυρίες. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε όλη την ιστορία της 17 Νοέμβρη, και τον πόνο και όλα», κατέληξε ο κ. Παπαχελάς.