Δανία: Θέλει να απαγορεύσει τη χρήση μπούρκας και νικάμπ σε σχολεία και πανεπιστήμια

Στη χώρα ισχύει από το 2018 νόμος που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να επεκτείνει την απαγόρευση της χρήσης νικάμπ και μπούρκας σε δημόσιους χώρους, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια της χώρας.

«Η μπούρκα, η νικάμπ ή άλλα είδη ένδυσης που καλύπτουν το πρόσωπο των ανθρώπων δεν έχουν θέση μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας της Δανίας. Υπάρχει ήδη η απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου στους δημόσιους χώρους, και αυτή πρέπει ασφαλώς να εφαρμόζεται επίσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης Ράσμους Στόκλουντ, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση.

Η Δανία ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια μια σκληρή γραμμή στο θέμα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης.

Ο νόμος κατά της κάλυψης του προσώπου στη Δανία

Τον Αύγουστο του 2018, νόμος που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους τέθηκε σε ισχύ στη χώρα: κάθε άτομο που φορά είδος ένδυσης που κρύβει το πρόσωπο κινδυνεύει με πρόστιμο.

Ο νόμος αυτός αποδοκιμάζεται από τους επικριτές του για τον μεροληπτικό χαρακτήρα του απέναντι σε μια θρησκευτική ομάδα, καθώς και για τη παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελεύθερης επιλογής των γυναικών.

«Με αυτό το νομοσχέδιο, στέλνουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα, κυρίως στα κορίτσια και στις γυναίκες που προέρχονται από περιβάλλοντα μεταναστών, για να τους πούμε ότι τις στηρίζουμε στον αγώνα τους κατά της κουλτούρας της τιμής και των άκαμπτων προτύπων», τόνισε ο Στόκλουντ.

Ο εκπρόσωπος του φιλελεύθερου κόμματος, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού, ο Χανς Άντερσεν, έκρινε επίσης ότι «αντίκειται στις αξίες της Δανίας τα κορίτσια και οι γυναίκες να καλύπτονται πλήρως μέσα σε τάξεις όπου ο δάσκαλος δεν μπορεί να δει τα πρόσωπα αυτών τους οποίους διδάσκει».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η Αυστρία απαγόρευσε στις 11 Δεκεμβρίου την ισλαμική μαντίλα για τα κορίτσια που είναι μικρότερα των 14 ετών. Ο νόμος εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, εκτός από τους οικολόγους που τον έκριναν αντισυνταγματικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

