Νίκος Γιαννόπουλος: Το μήνυμα του δημοσιογράφου μετά την επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά

«Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους» αναφέρει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, στην πρώτη του αντίδραση μετά τη γνωστοποίηση της επίθεσης που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Ο δημοσιογράφος του News24/7 κατέθεσε μήνυση κατά του- μέχρι πρότινος του ΣΥΡΙΖΑ- ευρωβουλευτή Νίκου Παππά και την πρώτη του ανάρτηση για το βίαιο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Στρασβούργο αναφέρει: «Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους...».

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την ενέργεια του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωση, αναφέρει πως «καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή, μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Μετά το περιστατικό, ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή του, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της.

Τι υποστηρίζει ο Νίκος Παππάς για την επίθεση

«Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς» αναφέρει ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς που καταγγέλθηκε πως χτύπησε τον δημοσιογράφο του NEWS 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο.

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται, δεν παραγράφεται» επισημαίνει επίσης, μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Παππάς αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται, δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση. Ίσως και αυτή του η κατάσταση να ήταν ο λόγος που ''μετέφερε'' γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».