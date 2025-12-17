Νίκος Παππάς για επίθεση σε δημοσιογράφο: Είχα λάθος αντίδραση, δεν θα αναλύσω σε ποια κατάσταση ήταν

«Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς» αναφέρει ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς που καταγγέλθηκε πως χτύπησε τον δημοσιογράφο του NEWS 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται λοιπόν, στην ανάρτησή του, ότι αντέδρασε λάθος, ωστόσο αφήνει υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται, δεν παραγράφεται» επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση-δήλωση του Νίκου Παππά:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται, δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή του η κατάσταση να ήταν ο λόγος που ''μετέφερε'' γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την ενέργεια του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωση, αναφέρει πως «καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή, μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Μετά το περιστατικό, ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή του, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της.