343 γυναίκες μηνύουν την Μπριζίτ Μακρόν αφού αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες»

Στο περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, η Μπριζίτ Μακρόν χαρακτηρίζει «ηλίθιες σκύλες» δύο φεμινίστριες ακτιβίστριες

Φωτ: EPA, αρχείου
Η Μπριζίτ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με νομική προσφυγή από φεμινιστικές οργανώσεις και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ακούγεται να αποκαλεί διαδηλώτριες «sales connes» («ηλίθιες σκύλες») στο περιθώριο θεατρικής παράστασης στο Παρίσι.

Την προσφυγή κατέθεσαν αυτή την εβδομάδα 343 γυναίκες, αριθμός που παραπέμπει στο ιστορικό «Μανιφέστο των 343» του 1971, όταν ισάριθμες Γαλλίδες είχαν δηλώσει δημόσια ότι είχαν προχωρήσει σε παράνομη άμβλωση, διεκδικώντας τη νομιμοποίησή της. Η μήνυση αφορά δημόσια εξύβριση και στρέφεται κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, με τις οργανώσεις να τονίζουν ότι οι δηλώσεις της αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της δημόσιας θέσης της.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που τραβήχτηκε στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère. Η Μπριζίτ Μακρόν είχε παρακολουθήσει την παράσταση του ηθοποιού και κωμικού Αρί Αμπιτάν, συνοδευόμενη από την κόρη της και φίλους. Την προηγούμενη ημέρα, ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπιτάν, καταγγέλλοντάς τον ως βιαστή.

Ο Αρί Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό από νεαρή γυναίκα, υπόθεση που προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στη Γαλλία και οδήγησε στην απομάκρυνσή του από επαγγελματικές δραστηριότητες. Η δικαστική έρευνα τέθηκε στο αρχείο το 2024, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την παραπομπή του σε δίκη, απόφαση που επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο του 2025.

Στο βίντεο, η Μπριζίτ Μακρόν ρωτά τον ηθοποιό πώς αισθάνεται και, όταν εκείνος απαντά ότι φοβάται, αναφέρεται στις διαδηλώτριες με τον επίμαχο χαρακτηρισμό, προσθέτοντας ότι αν εμφανιστούν ξανά «θα τις πετάξουμε έξω».

Η δικηγόρος των οργανώσεων που κατέθεσαν την προσφυγή, Ζιλιέτ Σαπέλ, δήλωσε στο France Inter ότι «η πρώτη κυρία της Γαλλίας δεν μιλά ως ιδιώτης» και έκανε λόγο για ασυμφωνία ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της Μακρόν ως υποστηρίκτριας των δικαιωμάτων των γυναικών και στις δηλώσεις που καταγράφηκαν στο βίντεο.

Η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε στο μέσο Brut ότι «λυπάται αν πλήγωσε γυναίκες-θύματα», χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά της «ιδιωτικά», αλλά πρόσθεσε ότι δεν τα ανακαλεί. «Είμαι η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά είμαι πρώτα απ’ όλα ο εαυτός μου», είπε, σημειώνοντας ότι σε ιδιωτικές στιγμές «αφήνεται» με τρόπο που δεν είναι πάντα «απολύτως πρέπων».

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στον δημόσιο διάλογο, με καλλιτέχνες και προσωπικότητες να εκφράζουν τη στήριξή τους στις διαδηλώτριες, υιοθετώντας ειρωνικά τον χαρακτηρισμό μέσω του hashtag #salesconnes. Μεταξύ αυτών και η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ζουντίτ Γκοντρίς, κεντρική μορφή του γαλλικού κινήματος #MeToo, η οποία έγραψε: «Κι εγώ είμαι μια “salle conne” και στέκομαι στο πλευρό όλων των άλλων».

Με πληροφορίες από Guardian

