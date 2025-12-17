Δολοφονήθηκε γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ

Δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ της νοτιοαφρικανικής σκηνής δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, σε ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης βίας που συγκλονίζει τη χώρα.

Ο 40χρονος Γουόρικ Στοκ, γνωστός στο κοινό ως DJ Warras, έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων κοντά στο Carlton Centre, μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις ύποπτοι τον πλησίασαν αφού είχε σταθμεύσει το όχημά του· ένας από αυτούς άνοιξε πυρ και στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν πεζοί.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Από το σημείο περισυνελέγησαν κάλυκες, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει έναν άνδρα με ράστα, ντυμένο με στολή που έμοιαζε με στολή εταιρείας ασφαλείας, να πυροβολεί το θύμα πριν τραπεί σε φυγή.

Ο Στοκ προσπάθησε να απομακρυνθεί αφού τραυματίστηκε, αλλά κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο πέρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην κατοχή του βρέθηκε νόμιμο πυροβόλο όπλο, το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί, ενώ δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων.

Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, ο DJ βρισκόταν σε κτίριο της περιοχής επιβλέποντας εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. Το ακίνητο είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, καθώς φερόταν να έχει καταληφθεί από αγνώστους.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στη Νότια Αφρική. Ο Στοκ ήταν γνωστός ως ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, podcaster και οικοδεσπότης του ριάλιτι «Ngicel’ iVisa», που προβαλλόταν στο κανάλι Mzansi Magic. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας και της διαχείρισης ακινήτων.

Η αδελφή του, Νικόλ Στοκ, δήλωσε ότι η οικογένεια δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλεια, καλώντας το κοινό να αποφύγει τη διακίνηση σκληρών εικόνων από το σημείο της δολοφονίας, σεβόμενοι τα τρία ανήλικα παιδιά του.

Μηνύματα συλλυπητηρίων εξέδωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πολιτικοί. Ο υπουργός Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού, Γκέιτον ΜακΚένζι, χαρακτήρισε τον DJ «παράδειγμα μίας ελεύθερης φωνής», ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για ακόμη ένα σοκαριστικό δείγμα της ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας.

Η δολοφονία του DJ Warras έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Νότια Αφρική συνεχίζει να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κατά μέσο όρο περισσότεροι από 60 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά από εγκληματικές ενέργειες.

