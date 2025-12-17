Η «υπεργρίπη» σαρώνει την Ευρώπη - Αυξάνεται η πίεση στα συστήματα υγείας προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μία νέα μορφή της γρίπης εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη, δημιουργώντας αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε ο ΠΟΥ, η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, που προκαλείται από τον «υποκλάδο Κ», το μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης Α (H3N2), σαρώνει την Ευρώπη, θέτοντας τα συστήματα υγείας σε αρκετές χώρες υπό έντονη πίεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες της Ευρώπης καταγράφουν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης να δοκιμάζονται θετικοί σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Βρετανία.

Η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΟΥ καλεί τον πληθυσμό να περιορίσει τη μετάδοση με εμβολιασμό, παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας και χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους αν υπάρχουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Το νέο εποχικό στέλεχος της γρίπης ευθύνεται για τα περισσότερα κρούσματα, φτάνοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων περιστατικών, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσο. Ο Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε: «Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετικά. Ακόμη και μια μικρή γενετική μεταβολή στον ιό μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας». Τόνισε επίσης τον κίνδυνο παραπληροφόρησης.

«Είναι ζωτικής σημασίας σε αυτή τη συγκυρία να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από έγκυρες πηγές, όπως οι εθνικές υπηρεσίες υγείας και ο ΠΟΥ. Σε μια δύσκολη περίοδο γρίπης, η έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση μπορεί να σώσει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι πρώιμα στοιχεία από τη Βρετανία, επιβεβαιώνουν ότι το εμβόλιο της γρίπης μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από το στέλεχος A(H3N2), ακόμη και αν δεν αποτρέπει πάντα τη μόλυνση, και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο σημαντικό προληπτικό μέτρο.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά», αναφέρεται, ενώ οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν επίσης προτεραιότητα για την προστασία της δικής τους υγείας αλλά και των ασθενών τους.

Όπως κάθε χρόνο, τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι κύριοι φορείς μετάδοσης του, ενώ οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των σοβαρών περιστατικών που χρειάζονται νοσηλεία. Ο Χανς Κλούγκε εκτίμησε ότι η περίοδος γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου. «Η φετινή σεζόν γρίπης, αν και σοβαρή, δεν αποτελεί το επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά την πανδημία Covid-19», είπε.

«Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, διαθέτουμε ασφαλή εμβόλια που ανανεώνονται κάθε χρόνο και έχουμε σαφείς οδηγίες προστατευτικών μέτρων που λειτουργούν», πρόσθεσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το NHS προετοιμάζεται για έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες των τελευταίων χρόνων, λόγω αυξημένης πίεσης στα ιατρεία, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Στη Γερμανία, το Ινστιτούτο Robert Koch ανέφερε ότι η περίοδος γρίπης ξεκίνησε δύο με τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Στη Γαλλία, η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας Santé publique αναφέρει ότι η δραστηριότητα της γρίπης αυξάνεται έντονα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με περισσότερα άτομα να προσφεύγουν σε νοσοκομειακά τμήματα επειγόντων.



Τέλος στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης έχουν ήδη ξεπεράσει το περσινό χειμερινό ρεκόρ και οι νοσηλείες διπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα. Ρουμανία και Ουγγαρία αντιμετωπίζουν επίσης σημαντική αύξηση κρουσμάτων.

