Πιθανή η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ - Τι αναφέρει δημοσίευμα

Μια συμφωνία για την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus – το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ – αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης για στενότερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο θα επιτρέπει στους Βρετανούς φοιτητές να συμμετέχουν στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον τέλη από τον Ιανουάριο του 2027, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τι προβλέπει η απόφαση για το Erasmus

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Guardian, οι Βρετανοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αθλητικών ανταλλαγών σε όλη την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και σε προγράμματα ανταλλαγών σπουδών σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Αναμένεται να υπάρξει διεθνής απαλλαγή από τα δίδακτρα για τους φοιτητές της ΕΕ που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, πράγμα που σημαίνει ότι θα πληρώνουν το ισοδύναμο των εγχώριων διδάκτρων, τα οποία έχουν ανώτατο όριο 9.535 λίρες ετησίως.

Σε αντάλλαγμα, οι Βρετανοί φοιτητές θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα κανονικά εγχώρια δίδακτρα στο πανεπιστήμιο της χώρας τους κατά τη διάρκεια του έτους σπουδών τους στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έχουν δικαίωμα σε επιχορήγηση για να καλύψουν τα επιπλέον έξοδα διαβίωσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Όλοι οι Βρετανοί που σπουδάζουν στην ΕΕ εκτός του προγράμματος θα πληρώνουν υψηλότερα διεθνή δίδακτρα, ενώ οι Ευρωπαίοι φοιτητές στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου θα πληρώνουν δίδακτρα έως 38.000 λίρες ετησίως.

Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από το Erasmus μετά το Brexit, όταν ο Μπόρις Τζόνσον ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα δεν ήταν οικονομικά αποδοτικό. Η κυβέρνηση των Εργατικών συμφώνησε να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ τον περασμένο Μάιο.

Πριν από το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισέφερε στο πρόγραμμα, με περισσότερους Ευρωπαίους φοιτητές να έρχονται στη Βρετανία από ό,τι Βρετανούς φοιτητές να σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 ως πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, αλλά την τελευταία δεκαετία επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, και θεωρείται σημαντικό εργαλείο ερευνητικής συνεργασίας.

Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus, ύψους 23 δισ. λιρών, ήταν ένα βασικό αίτημα των πρωτευουσών της ΕΕ στο πλαίσιο των συνομιλιών για την «επανεκκίνηση», παράλληλα με μια συμφωνία κινητικότητας που θα παρέχει στους νέους Ευρωπαίους το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετά χρόνια, και στους Βρετανούς το ίδιο δικαίωμα στην Ευρώπη.

Ο Άλεξ Στάνλεϊ, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών (NUS) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε: «Αν οι φήμες είναι αληθινές, είναι φανταστικό το γεγονός ότι μια άλλη γενιά φοιτητών θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus. Οι φοιτητές κάνουν εκστρατεία για την επανένταξη στο Erasmus από την ημέρα που αποχωρήσαμε, οπότε αν ανακοινωθεί αύριο, θα είναι μια τεράστια νίκη για το φοιτητικό κίνημα».

Με την αλλαγή της κοινής γνώμης σχετικά με την ΕΕ, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες ότι «πρέπει να έρθουμε πιο κοντά» στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι «πρέπει να ωριμάσουν» σε αυτό το θέμα και να αποδεχθούν ότι θα χρειαστούν «συμβιβασμοί».

Ξεχωριστά, το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύεται ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων με την ΕΕ. Δεκάδες χιλιάδες νέοι Βρετανοί και Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στις χώρες του άλλου, σύμφωνα με τα σχέδια που οι υπουργοί σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν εντός του επόμενου έτους.

Με πληροφορίες από Guardian