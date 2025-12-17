ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Αναζητείται δεύτερος ύποπτος για την επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown

Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες

Φωτ. Getty Images
Ένας δεύτερος ύποπτος αναζητείται από την αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στο πλαίσιο των ερευνών για την ένοπλη επίθεση του Σαββάτου στο πανεπιστήμιο Brown.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα.

Οι αρχές «ζητούν τη βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση υπόπτου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Αναζητείται δεύτερο άτομο για την επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown

Η αστυνομία στην πόλη Πρόβιντενς έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, που διακρίνεται να φορά πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα, και να κρατάει μια ανοικτόχρωμη τσάντα.

Είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει αρκετές φωτογραφίες και βίντεο του βασικού υπόπτου, που περιγράφεται ως «γεροδεμένος άνδρας, με ύψος περίπου 1,73μ.» και διακρίνεται να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, σκούφο και χειρουργική μάσκα.

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη παραμένει άγνωστη. Έχει προσφερθεί αμοιβή 50.000 δολαρίων «για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, τη σύλληψη και την καταδίκη του».

Ένας ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του.

Από την επίθεση του ενόπλου το Σάββατο σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.

