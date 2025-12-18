Αγρότες: Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες - Κλιμάκωση των κινητοποίησεων ή διάλογος με την κυβέρνηση;

Σήμερα, Πέμπτη (18/12), στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών, πραγματοποιείται η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, με στόχο να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις για τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα εάν θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους ή αν θα αποδεχθούν να μπουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ύστερα από τις πρόσφατες εξαγγελίες για μέτρα στήριξης.

Οι αγρότες φτάνουν στη σύσκεψη με έντονη αγανάκτηση από τις παρακρατήσεις ποσών λόγω του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), οι οποίες, αντί να γίνουν μετά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, προκαλώντας μεγάλη δυσφορία.

Η κυβέρνηση έχει αποδώσει το γεγονός σε «τεχνικό λάθος» και έχει υποσχεθεί διόρθωση.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ και μέτρα όπως την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, αλλά οι αγρότες τα θεωρούν ανεπαρκή και χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του χαμένου εισοδήματος, των αποζημιώσεων και της πρόσβασης σε φθηνό καύσιμο.

Τα μπλόκα

Εχθές οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα άνοιξαν προσωρινά τον συνοριακό σταθμό για τις νταλίκες, μετά από ουρές που έφτασαν έως και 25 χιλιόμετρα.

Δείτε εδώ τα ενεργά μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μάλγαρα

Οι αγρότες έχουν κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τον κόμβο των Μαλγάρων, μετά από αρκετές ώρες διακοπής της κυκλοφορίας, με πιθανό στόχο να επεκταθεί ο αποκλεισμός.

Μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Σε Εύζωνες, Νίκη και Εξοχή, οι αγρότες παραμένουν στους τελωνειακούς σταθμούς και συνεχίζουν πολύωρους αποκλεισμούς, εμμένοντας στις διεκδικήσεις για άμεσες λύσεις και αποκατάσταση των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Νίκαια Λάρισας και Καρδίτσα (Ε-65)

Οι εκπρόσωποι αυτών των μπλόκων έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και να προτείνουν παραμονή στα μπλόκα ακόμα και τις ημέρες των Χριστουγέννων, αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές δεσμεύσεις.

Ηλεία και Πελοπόννησος

Παρά τις τοπικές συνθήκες, οι αγρότες της Ηλείας και άλλων περιοχών παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ έχουν προγραμματίσει συμβολικές κινητοποιήσεις στις επόμενες ημέρες στους κεντρικούς άξονες.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα στις Σέρρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες, ειδικά ενόψει των Χριστουγέννων, και θα δείξουν αν οι αγρότες θα εντείνουν τους αποκλεισμούς ή αν θα ανοίξουν έναν διάλογο με την κυβέρνηση με όρους που να καλύπτουν τα αιτήματά τους.