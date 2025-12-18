ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη: Πώς περιέγραψε η 16χρονη το επεισόδιο με τη μαθήτρια που μαχαίρωσε

Προφυλακίστηκε η μαθήτρια που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονη στην Κυψέλη

Προφυλακίστηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 16χρονη που μαχαίρωσε μαθήτρια σε σχολείο της Κυψέλης.

Συνοδευόμενη από δικηγόρο που της διορίστηκε αυτεπάγγελτα, η ανήλικη μετέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και, κατά την απολογία της, δήλωσε μετανιωμένη.

Σε ερώτηση για το μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» που έφερε επάνω της, η ίδια εξήγησε ότι το είχε «για λόγους προστασίας». Η 16χρονη είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον στο παρελθόν, λόγω άλλου περιστατικού βίας.

Περιγράφοντας τη δική της εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο και εξηγώντας γιατί μαχαίρωσε τη 14χρονη, η ανήλικη δράστιδα ισχυρίστηκε ότι άκουσε δύο συμμαθήτριές της να μιλούν εις βάρος της στις τουαλέτες του σχολείου, με αποτέλεσμα να νιώσει θύμα bullying. Συναισθηματικά φορτισμένη, έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στην 14χρονη, αποδίδοντας την πράξη της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ωστόσο, η εκδοχή της δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή της. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των γονιών της, προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

 

 
 
 

 

