Χάρβαρντ: Καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής - Πωλούσε ανθρώπινα μέλη

Ο επικεφαλής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης, για κλοπή και πώληση ανθρώπινων οργάνων που είχαν αφαιρεθεί από σώματα, τα οποία είχαν γίνει δωρεά για ιατρική έρευνα.

Ως διευθυντής του νεκροτομείου, ο 58χρονος Σέντρικ Λοτζ, έθετε προς πώληση τα ανθρώπινα μέλη με αποτέλεσμα τη σύλληψή του το 2023, εμπλέκοντας και τη σύζυγό του, Ντενίζ Λοτζ, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας με την κατηγορία ότι είχε τον ρόλο του μεσολαβητή στις διαδικασίες πώλησης.

Ο Λοτζ ομολόγησε την ενοχή του «για μεταφορά κλεμμένων αγαθών πέρα από τα όρια της πολιτείας», τον Μάιο, με τους εισαγγελείς να δηλώνουν ότι «είχε πάρει κεφάλια, πρόσωπα, εγκεφάλους, δέρμα και χέρια από σορούς στο νεκροτομείο και τα είχε μεταφέρει στο σπίτι του στο Goffstown του New Hampshire, πριν τα πουλήσει σε τρίτους».

Χάρβαρντ: Το αίτημα του δικηγόρου του

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον περιφερειακό δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση, Μάθιου Μπραν στο Γουίλιαμσπορτ της Πενσυλβάνια, να επιβάλει στον Λοτζ ποινή φυλάκισης 10 ετών -τη μέγιστη για το έγκλημα- το οποίο, όπως δήλωσαν, «σοκάρει τη συνείδηση» και αποσκοπούσε «στη διασκέδαση μειονότητας με περιέργειες».

Από την πλευρά της υπεράσπισης του πρώην επικεφαλής του νεκροτομοίου, ο συνήγορός του ζήτησε από τον δικαστή επιείκεια, παραδεχόμενος παράλληλα «τη βλάβη που προκάλεσαν οι πράξεις του τόσο στους νεκρούς, των οποίων τα σώματα υποβάθμισε με σκληρότητα, όσο και στις θλιμμένες οικογένειές τους».

