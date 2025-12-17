Λούβρο: Κλειστό «εν μέρει» το μουσείο παρά την παράταση της απεργίας των εργαζομένων

Το Μουσείο του Λούβρου είναι κλειστό «εν μέρει» σήμερα Τετάρτη (17/12), παρά την απεργία των εργαζομένων του μουσείου, η οποία παρατείνεται.

«'Ολοι οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση του μουσείου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λίγο νωρίτερα, περίπου 300 εργαζόμενοι, οι οποίοι απεργούν για προβλήματα υποστελέχωσης και υποβάθμισης του κτιρίου του μουσείου, είχαν ψηφίσει για μια δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα, μετά την απεργία της Δευτέρας.

🇫🇷 Chers visiteurs, le musée du Louvre a ouvert ses portes avec un peu de retard ce matin. En raison d’un mouvement social, certaines salles du musée du Louvre sont exceptionnellement fermées ce mercredi 17 décembre. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.… pic.twitter.com/MhxLxRpR2b — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 17, 2025

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για το δημοφιλές μουσείο του Παρισιού, το οποίο προσπαθεί «να βρει τα πατήματά του» μετά την πολύκροτη ληστεία κοσμημάτων της 19ης Οκτωβρίου.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κάνουν λόγο για μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα προβλημάτων, που περιλαμβάνει χρόνια υποστελέχωση, φθορές στις υποδομές, επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και σχέδια για αύξηση της τιμής των εισιτηρίων για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού επιχείρησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ανακοινώνοντας σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η ακύρωση προγραμματισμένης περικοπής ύψους 5,7 εκατ. ευρώ στη χρηματοδότηση του μουσείου για το 2026, η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επισκεπτών και την ασφάλεια, καθώς και αναπροσαρμογή μισθών.

Τα συνδικάτα, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι δεσμεύσεις αυτές δεν επαρκούν, ζητώντας μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τα επίπεδα στελέχωσης και τις αμοιβές. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, περίπου 400 εργαζόμενοι είχαν ήδη ψηφίσει ομόφωνα υπέρ της απεργιακής κινητοποίησης.

Τη Δευτέρα, το μουσείο έκλεισε τις πύλες του, με επισκέπτες —ορισμένοι εκ των οποίων είχαν ταξιδέψει από μακριά εν μέσω της πολυάσχολης εορταστικής περιόδου— να ενημερώνονται για την αναστάτωση μόλις έφτασαν στον χώρο.

Η συνεχιζόμενη απεργία έχει αποδυναμώσει περαιτέρω τη διοίκηση του μουσείου σε μια περίοδο έντονης πίεσης. Η πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Πολιτισμού της Γαλλικής Γερουσίας αργότερα την Τετάρτη, καθώς οι νομοθέτες εξετάζουν τις αστοχίες στην ασφάλεια που ανέδειξε η ληστεία του Οκτωβρίου.

Λίγο μετά τη ληστεία, η ντε Καρ είχε αναγνωρίσει «αποτυχία» στον τομέα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, υπερασπιζόμενη παράλληλα το έργο της και επισημαίνοντας ότι έχουν επιταχυνθεί οι εργασίες για το συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας του μουσείου.

Με πληροφορίες από euronews.com