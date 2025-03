Σεισμός στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 144 νεκροί - Εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες

Τουλάχιστον 144 άνθρωποι είναι γνωστό ως τώρα πως έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό στη Μιανμάρ, την ώρα που υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς κάτω από τα χαλάσματα.

Ο ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε το κέντρο της Μιανμάρ νωρίτερα σήμερα, με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ να εντοπίζει το επίκεντρο 16 χιλιόμετρα (10 μίλια) βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ.

Ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτιρίων, ζημιές σε υποδομές και έγινε αισθητός μέχρι την Κίνα, με το USGS να κάνει λόγο πιθανώς για χιλιάδες νεκρούς. Από την ισχυρή σεισμική δόνηση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 732 άτομα, με τον επικεφαλής της χούντας να απευθύνει κάλεσμα σε όλη τη διεθνή κοινότητα για βοήθεια.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

Παράλληλα, η κυβερνώσα χούντα της Μιανμάρ απηύθυνε έκκληση για δωρεές αίματος και ιατρικών προμηθειών για βοήθεια σε ανθρώπους που νοσηλεύονται. Μόνο στην Μπανγκόκ, που κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής, κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τους διασώστες, 117 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται από την κατάρρευση του.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Άμεση είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και διεθνών οργανισμών βοήθειας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να ανακοινώνει ότι ενεργοποίησε το σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ότι το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι έχει κινητοποιηθεί για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

«Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, χρειαζόμαστε ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα» ανέφερε από την πλευρά της η Ζιν Μαρ Αούνγκ , ανώτατη διπλωμάτης της παράλληλης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Μιανμάρ, μιλώντας στο Reuters.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στρατεύματα από πολιτοφυλακές κατά της χούντας, γνωστές ως Δυνάμεις Άμυνας του Λαού, θα παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες αποτελούν μεγάλη πρόκληση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκαν από τη χούντα.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Right now, I’m sending prayers to the people of Myanmar and Thailand as rescue operations unfold.



We’re looking at over 200 dead in Myanmar, and an unconfirmed but likely significant number in Thailand at the moment as the rescue efforts are underway. pic.twitter.com/rx1CXZ2czC — Malcolm FleX (@Malcolm_fleX48) March 28, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP / Reuters