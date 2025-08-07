ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Τραμπ, εν μέσω απαιτήσεων των ΗΠΑ για Μπολσονάρου - Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία αυξήθηκαν στο 50% από την Τετάρτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ Facebook Twitter
O πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα /Φωτογραφία: EPA
0

Καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ σε βραζιλιάνικα προϊόντα αυξήθηκαν στο 50% την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Reuters ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο για άμεσες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως μια τέτοια προσέγγιση θα ισοδυναμούσε με «ταπείνωση».

Ο Λούλα ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του δεν προτίθεται να ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς, ούτε να αποχωρήσει από τις επαφές σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου. Ωστόσο, ο ίδιος δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Λευκό Οίκο.

«Την ημέρα που η διαίσθησή μου θα μου πει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να μιλήσει, δεν θα διστάσω να τον καλέσω», δήλωσε από την προεδρική κατοικία στη Μπραζίλια. «Αλλά σήμερα η διαίσθησή μου λέει ότι δεν θέλει να μιλήσει. Και δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου».

Λούλα: «Ταπείνωση» η απαίτηση Τραμπ για παρέμβαση υπέρ Μπολσονάρου

Παρότι οι εξαγωγές της Βραζιλίας βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με έναν από τους υψηλότερους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, ο Λούλα εμφανίζεται αποφασισμένος να αντισταθεί στην πίεση, σε αντίθεση με άλλους δυτικούς ηγέτες. Κατά τον Βραζιλιάνο πρόεδρο, οι σχέσεις ΗΠΑ - Βραζιλίας βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δύο αιώνων, κυρίως λόγω της απαίτησης του Τραμπ να τερματιστεί η δικαστική δίωξη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία ανατροπής των εκλογών του 2022.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, που εκδικάζει την υπόθεση Μπολσονάρου, δεν ενδιαφέρεται για το τι λέει ο Τραμπ - και ούτε θα έπρεπε», τόνισε ο Λούλα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Μπολσονάρου θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και δεύτερη δίκη, αυτή τη φορά για την πρόκληση αμερικανικής παρέμβασης, αποκαλώντας τον πρώην πρόεδρο «προδότη της πατρίδας».

«Είχαμε ήδη δείξει ανοχή στην αμερικανική παρέμβαση στο πραξικόπημα του 1964», είπε, παραπέμποντας στην περίοδο που ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως συνδικαλιστής, διαμαρτυρόμενος για το στρατιωτικό καθεστώς. «Αλλά αυτή δεν είναι μια μικρή παρέμβαση. Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που νομίζει ότι μπορεί να υπαγορεύει κανόνες σε μια κυρίαρχη χώρα όπως η Βραζιλία. Είναι απαράδεκτο».

Λούλα: Κριτική στον Τραμπ για συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ηγέτες

Ο Λούλα δήλωσε ότι δεν έχει προσωπικό πρόβλημα με τον Τραμπ και δεν αποκλείει ενδεχόμενη συνάντηση μαζί του στα Ηνωμένα Έθνη τον επόμενο μήνα ή στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το Κλίμα, τον Νοέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την αντίθεσή του με το πώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει ξένους ηγέτες.

«Αυτό που έκανε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι ήταν ταπείνωση. Αυτό που έκανε με τον Ραμαφόσα ήταν ταπείνωση», δήλωσε, αναφερόμενος στους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής αντίστοιχα. «Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να ταπεινώνει έναν άλλον. Σέβομαι τους πάντες και απαιτώ σεβασμό».

Λούλα: Εσωτερική στρατηγική και BRICS απέναντι στους δασμούς

Ο Λούλα ανέφερε ότι οι υπουργοί του δυσκολεύονται να ξεκινήσουν διάλογο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, γι’ αυτό και η βραζιλιάνικη κυβέρνηση στρέφεται σε εσωτερικές πολιτικές για να μετριάσει τις επιπτώσεις των δασμών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη «δημοσιονομική ευθύνη».

Αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα μέτρα στήριξης προς τις βραζιλιάνικες επιχειρήσεις, ανέφερε ότι αυτά πιθανότατα θα περιλαμβάνουν πιστωτικές γραμμές και ενίσχυση των εξαγωγών. Παράλληλα, σχεδιάζει να καλέσει τους ηγέτες των χωρών BRICS - ξεκινώντας από Ινδία και Κίνα - ώστε να συζητήσουν μια κοινή απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει ακόμη συντονισμός μεταξύ των BRICS, αλλά θα υπάρξει», είπε, συγκρίνοντας τη διεθνή συνεννόηση με τη δύναμη των συλλογικών διαπραγματεύσεων από την εποχή που ήταν συνδικαλιστής. «Ποια είναι η διαπραγματευτική δύναμη μιας μικρής χώρας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες; Καμία».

Λούλα: Φόροι στις αμερικανικές εταιρείες και νέα πολιτική για τους ορυκτούς πόρους

Ο πρόεδρος Λούλα δήλωσε επίσης ότι η Βραζιλία εξετάζει το ενδεχόμενο συλλογικής καταγγελίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), σε συνεργασία με άλλες χώρες που θίγονται από τους αμερικανικούς δασμούς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις για αμερικανικές εταιρείες στη Βραζιλία -όπως οι κολοσσοί της τεχνολογίας- ανέφερε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τρόπους να φορολογήσει τις αμερικανικές εταιρείες με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των στρατηγικών ορυκτών πόρων της Βραζιλίας, αντιμετωπίζοντας τους ως ζήτημα «εθνικής κυριαρχίας», με στόχο να σταματήσει η ιστορική εξάρτηση από εξαγωγές πρώτων υλών χωρίς προστιθέμενη αξία.

Λούλα: «Γεννήθηκα για να διαπραγματεύομαι»

Ο Λούλα, που μεγάλωσε στη φτώχεια και ανέβηκε μέσα από τα συνδικάτα για να υπηρετήσει δύο θητείες ως πρόεδρος από το 2003 έως το 2010, πριν επιστρέψει το 2022 νικώντας τον Μπολσονάρου, δήλωσε πως έχει πλούσια εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και δεν βιάζεται να προχωρήσει σε συμφωνία ή αντίποινα.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γεννήθηκα για να διαπραγματεύομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ υποσχέθηκε δασμούς «χωρίς εξαιρέσεις» αλλά εισαγωγές άνω του 1 τρισ. δολαρίων εξαιρούνται σιωπηρά

Διεθνή / Ο Τραμπ υποσχέθηκε δασμούς «χωρίς εξαιρέσεις» αλλά εισαγωγές άνω του 1 τρισ. δολαρίων εξαιρούνται σιωπηρά

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από δεκάδες χώρες, πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγών (περίπου 1 τρισ. δολάρια) έχει εξαιρεθεί
LIFO NEWSROOM
Δασμοί Τραμπ: Η «αθέατη» πλευρά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί Τραμπ: Η «αθέατη» πλευρά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Σε σύγκριση με το καθεστώς που ίσχυε από τις 9 Απριλίου, όταν ανεστάλη ο συντελεστής 20% που είχε ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν και επιβλήθηκε ένας πρόσθετος οριζόντιος δασμός 10%, η διαφορά είναι μικρή, καθώς στον συντελεστή 15% θα ενσωματωθούν και οι προϋπάρχοντες δασμοί
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Διεθνή / Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διορισμένη από τον Μπάιντεν επικεφαλής «ανίκανη» και διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της, μετά από δυσμενή έκθεση για την αγορά εργασίας.
LIFO NEWSROOM
Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε τα χρήματα που του είχαν δανείσει επιχειρηματίες και ευγενείς για να καλύψει μια τεράστια φορολογική οφειλή το 2021. Πώς τα κατάφερε από την εξορία στο Αμπού Ντάμπι
LIFO NEWSROOM
Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Διεθνή / Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην δημοσιογράφου του CNN Τζιμ Ακόστα, που πήρε «συνέντευξη» από εικονική αναπαράσταση 17χρονου θύματος του μακελειού στο Πάρκλαντ. Η συνέντευξη χαρακτηρίστηκε «μακάβρια», «χειριστική» και «τερατώδης»
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Διεθνή / Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Το Στενό της Μεσίνας θεωρείται μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό λόγο για την απόρριψη του έργου στο παρελθόν
LIFO NEWSROOM
«Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Διεθνή / «Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Σύμφωνα με την κατάθεση του 16χρονου ανιψιού του, ο 37χρονος παγίδευε τα θύματά του, τα σκότωνε, τεμάχιζε τα σώματά τους, τα έκαιγε και στη συνέχεια ξεφορτωνόταν τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών
LIFO NEWSROOM
Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM
 
 