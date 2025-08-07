Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των ανέμων - Πτώση δέντρου στην Ερμού

Ο Εθνικός Κήπος κλείνει για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το πρωί της Πέμπτης, ένα δέντρο στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, έπεσε εξαιτίας των ανέμων. Το δέντρο έπεσε δίπλα σε πωλητή κουλουριών, ενώ οι τουρίστες που περπατούσαν στο σημείο απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Επί τόπου έφθασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το δέντρο απομακρύνεται με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.