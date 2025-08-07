ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες , αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή –και επικίνδυνη– φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η φιλία με τον Έπσταϊαν, ο τσακωμός με το Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά Facebook Twitter
Ο πρίγκιπας Άντριου / Φωτ: EPA
0

Μια νέα βιογραφία υπόσχεται αποκαλύψεις για την ζωή του Δούκα της Υόρκης, πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον.

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες και τα αινιγματικά του οικονομικά, αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή -και επικίνδυνη- φιλία του με τον αμφιλεγόμενο Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν

Οι σχέσεις με τον Έπσταϊν και διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών

Ο Lownie ισχυρίζεται πως, παρότι ο Άντριου δήλωσε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 1999, στην πραγματικότητα τόσο ο ίδιος όσο και η Σάρα Φέργκιουσον τον είχαν γνωρίσει σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα. Περιγράφει τον Άντριου ως εύκολο στόχο για κάποιον σαν τον Έπσταϊαν, γράφοντας: «Ο Έπσταϊν χειρίστηκε τον Άντριου με μαεστρία. Ο πρίγκιπας του εξασφάλισε κύρος, πρόσβαση σε ηγέτες και επιχειρηματικές ευκαιρίες, και ήταν εύκολος να τον εκμεταλλευτεί». Ο επιχειρηματίας Steven Hoffenberg, καθοδηγητής του Έπσταϊν και καταδικασμένος απατεώνας, φέρεται να χαρακτήριζε τον Άντριου ως το «τρόπαιο Super Bowl» του.

Το βιβλίο υποστηρίζει ακόμη ότι ευαίσθητο υλικό για τον Άντριου ενδέχεται να διαβιβάστηκε στη μυστική υπηρεσία Mossad του Ισραήλ, σε σαουδαραβικές αρχές και στις υπηρεσίες του Μουαμάρ Καντάφι μέσω του Έπσταϊν. Στηρίζεται εν μέρει σε ντοκιμαντέρ του Καναδού δημοσιογράφου Ian Halperin, όπου φέρεται πως πολλοί από το περιβάλλον του Άντριου επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς. Αν και θύματα του Έπσταϊν κατηγορούν πως διατηρούσε βίντεο υψηλών προσώπων με γυναίκες, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Παράλληλα, ενδέχεται να υπήρξε υλικό για τον πρίγκιπα Άντριου και στα χέρια Ρώσων αξιωματούχων, με τον Lownie να παραπέμπει σε φόβους των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν που φέρεται να μετέφερε στη Ρωσία ο πρώην αναπληρωτής σερίφης John Mark Dougan.

Οικογενειακές εντάσεις, οικονομικά και προσωπικές αποκαλύψεις

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Πρίγκιπας Χάρι φέρεται να «έσπασε τη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε επεισοδιακή οικογενειακή διαμάχη το 2013, κάτι που ο Χάρι έχει κατηγορηματικά διαψεύσει. Εξίσου διαψεύστηκαν οι φήμες ότι ο Άντριου είχε σχολιάσει αρνητικά τη σχέση του Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ. Εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ σωματική σύγκρουση ούτε τέτοια σχόλια, ενώ γνωστοποίησε την αποστολή νομικής επιστολής προς τη Mail.

Το 2021, μετά τις κατηγορίες εναντίον της Μέγκαν για εκφοβισμό του προσωπικού, ο Lownie ισχυρίζεται πως το παλάτι είχε προετοιμαστεί για αντίστοιχες καταγγελίες κατά του Άντριου, τις οποίες συνόδευαν ύβρεις και υπερβολικές απαιτήσεις. Υπαινίσσεται, μάλιστα, ότι η έρευνα για τη Μέγκαν δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, επειδή θα άνοιγε θέμα και για τον δούκα.

Όσον αφορά τα οικονομικά του, το βιβλίο εστιάζει στη διαβόητα θολή χρηματοδότηση του Άντριου, αφού –πέρα από μια σύνταξη του ναυτικού και πιθανή κληρονομιά– μόνο με οικονομικές ενισχύσεις από τη βασιλική οικογένεια φαίνεται να συντηρεί την πολυτελή κατοικία Royal Lodge, με ετήσιο κόστος περίπου £250.000 και ανακαίνιση £7,5 εκατ. Επιπλέον, ερωτήματα προκαλούν καταθέσεις όπως £750.000 που εμφανίστηκαν στον λογαριασμό του για χάρη της πριγκίπισσας Βεατρίκης, καθώς και οι διακοπές του Άντριου με καταδικασμένους, μεταξύ των οποίων ένας Λίβυος έμπορος όπλων.

Ανάμεσα στις πιο σοκαριστικές αφηγήσεις, περιγράφεται επίσης έντονη σεξουαλική ζωή, με αναφορές σε δεκάδες γυναίκες να εισέρχονται στο δωμάτιό του σε ταξίδι στην Μπανγκόκ, αλλά και προσβλητική συμπεριφορά προς το προσωπικό, μέχρι το σημείο να αποκαλεί έναν υπάλληλο «ηλίθιο», λόγω λανθασμένης αναφοράς στη Βασιλομήτωρ.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Έπσταϊν του «έκλεψε» την Βιρτζίνια Τζιούφρε που αργότερα αποκάλυψε την δράση του

Διεθνή / Ο Τραμπ λέει ότι ο Επστάιν του «έκλεψε» νεαρές γυναίκες από το Mar-a-Lago, ανάμεσα τους και την Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Η Τζιούφρε, η οποία πέθανε φέτος, είχε καταγγείλει ότι αρχικά κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, και στη συνέχεια «προσφέρθηκε» σε άλλους ισχυρούς άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου
LIFO NEWSROOM
Ο Χάρι διαψεύδει ότι «έδωσε γροθιά στη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε οικογενειακή συγκέντρωση

Διεθνή / Ο Χάρι διαψεύδει ότι «έδωσε γροθιά στη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε οικογενειακή συγκέντρωση

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να «νίκησε» τον Άντριου, ο οποίος έμεινε με ματωμένη μύτη πριν ο καβγάς διακοπεί από παριστάμενους, σύμφωνα με νέα «βασιλική» βιογραφία 
LIFO NEWSROOM
Αυτοκτόνησε η Βιρτζίνια Τζουφρέ που είχε καταγγείλει για βιασμό τον Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / Αυτοκτόνησε η Βιρτζίνια Τζουφρέ που είχε καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση τον Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου

Τον Αύγουστο του 2021, η Βιρτζίνια Τζουφρέ μήνυσε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν 17 ετών και είχε πέσει στα δίχτυα του κυκλώματος του Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Διεθνή / Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Τραμπ, εν μέσω απαιτήσεων των ΗΠΑ για Μπολσονάρου - Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία αυξήθηκαν στο 50% από την Τετάρτη
LIFO NEWSROOM
Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Διεθνή / Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διορισμένη από τον Μπάιντεν επικεφαλής «ανίκανη» και διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της, μετά από δυσμενή έκθεση για την αγορά εργασίας.
LIFO NEWSROOM
Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε τα χρήματα που του είχαν δανείσει επιχειρηματίες και ευγενείς για να καλύψει μια τεράστια φορολογική οφειλή το 2021. Πώς τα κατάφερε από την εξορία στο Αμπού Ντάμπι
LIFO NEWSROOM
Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Διεθνή / Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην δημοσιογράφου του CNN Τζιμ Ακόστα, που πήρε «συνέντευξη» από εικονική αναπαράσταση 17χρονου θύματος του μακελειού στο Πάρκλαντ. Η συνέντευξη χαρακτηρίστηκε «μακάβρια», «χειριστική» και «τερατώδης»
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Διεθνή / Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Το Στενό της Μεσίνας θεωρείται μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό λόγο για την απόρριψη του έργου στο παρελθόν
LIFO NEWSROOM
«Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Διεθνή / «Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Σύμφωνα με την κατάθεση του 16χρονου ανιψιού του, ο 37χρονος παγίδευε τα θύματά του, τα σκότωνε, τεμάχιζε τα σώματά τους, τα έκαιγε και στη συνέχεια ξεφορτωνόταν τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών
LIFO NEWSROOM
Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM
 
 