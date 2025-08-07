ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Καλλιεργήσιμο μόλις το 1,5% της γης - Προειδοποίηση για γενικευμένο λιμό

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού, καθώς καταρρέει η τοπική παραγωγή τροφίμων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Καλλιεργήσιμο μόλις το 1,5% της γης - Προειδοποίηση για γενικευμένο λιμό Facebook Twitter
Η γη στη Γάζα έχει καταστραφεί λόγω του πολέμου από το Ισραήλ / Φωτογραφία: EPA
0

Μόλις το 1,5% της γεωργικής γης στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει καλλιεργήσιμο, επιτείνοντας τον κίνδυνο γενικευμένου λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με νεότερη δορυφορική αξιολόγηση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Η προηγούμενη αξιολόγηση του FAO, στα τέλη Μαΐου, ανέφερε ότι λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης στη Γάζα ήταν καλλιεργήσιμο ή προσβάσιμο. Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, που βασίζεται σε δεδομένα του UNOSAT -το δορυφορικό κέντρο των Ηνωμένων Εθνών-, ο οργανισμός αποκαλύπτει πως στις 28 Ιουλίου μόλις το 8,6% της συνολικής γεωργικής έκτασης ήταν προσβάσιμο (13.010 στρέμματα), ενώ μόνο το 1,5% παρέμενε ταυτόχρονα προσβάσιμο και μη κατεστραμμένο - δηλαδή μόλις 2.320 στρέμματα.

«Η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού»

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του FAO, Κου Ντονγκγιού. Όπως τόνισε, «άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα όχι επειδή δεν υπάρχει τροφή, αλλά επειδή η πρόσβαση σε αυτήν έχει αποκλειστεί, τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα έχουν καταρρεύσει και οι οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις πιο βασικές τους ανάγκες».

Ο επικεφαλής του FAO απηύθυνε έκκληση για «άμεση υποστήριξη με στόχο την αποκατάσταση της τοπικής παραγωγής τροφίμων και των μέσων διαβίωσης», χαρακτηρίζοντας αυτή την παρέμβαση «το μόνο μέσο αποφυγής νέων ανθρώπινων απωλειών». Παράλληλα υπενθύμισε ότι «το δικαίωμα στην τροφή είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Γάζα: Καλλιεργήσιμο μόλις το 1,5% της γης - Προειδοποίηση για γενικευμένο λιμό Facebook Twitter

Γάζα: Η γεωργία πριν τον πόλεμο

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η γεωργία αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας. Σύμφωνα με τον FAO, περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι –δηλαδή περίπου το 25% του πληθυσμού– εξαρτώνταν άμεσα ή έμμεσα από τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία ή την αλιεία για τη διαβίωσή τους.

Η δραματική μείωση της καλλιεργήσιμης γης, λόγω καταστροφών και περιορισμένης πρόσβασης, καθιστά σχεδόν αδύνατη τη συνέχιση της τοπικής παραγωγής, εντείνοντας τον ανθρωπιστικό κίνδυνο στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετά την πείνα και η δίψα: Μολυσμένα υπόγεια ύδατα και κατεστραμμένοι αγωγοί νερού στην Γάζα

Διεθνή / Μετά την πείνα και η δίψα: Μολυσμένα υπόγεια ύδατα και κατεστραμμένοι αγωγοί νερού στην Γάζα

Το περισσότερο νερό αντλείται από πηγάδια με υφάλμυρο νερό που έχει μολυνθεί περαιτέρω από λύματα και χημικά που στάζουν από τα ερείπια, εξαπλώνοντας τη διάρροια και την ηπατίτιδα.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Διεθνή / Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διορισμένη από τον Μπάιντεν επικεφαλής «ανίκανη» και διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της, μετά από δυσμενή έκθεση για την αγορά εργασίας.
LIFO NEWSROOM
Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε τα χρήματα που του είχαν δανείσει επιχειρηματίες και ευγενείς για να καλύψει μια τεράστια φορολογική οφειλή το 2021. Πώς τα κατάφερε από την εξορία στο Αμπού Ντάμπι
LIFO NEWSROOM
Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Διεθνή / Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην δημοσιογράφου του CNN Τζιμ Ακόστα, που πήρε «συνέντευξη» από εικονική αναπαράσταση 17χρονου θύματος του μακελειού στο Πάρκλαντ. Η συνέντευξη χαρακτηρίστηκε «μακάβρια», «χειριστική» και «τερατώδης»
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Διεθνή / Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Το Στενό της Μεσίνας θεωρείται μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό λόγο για την απόρριψη του έργου στο παρελθόν
LIFO NEWSROOM
«Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Διεθνή / «Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Σύμφωνα με την κατάθεση του 16χρονου ανιψιού του, ο 37χρονος παγίδευε τα θύματά του, τα σκότωνε, τεμάχιζε τα σώματά τους, τα έκαιγε και στη συνέχεια ξεφορτωνόταν τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών
LIFO NEWSROOM
Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM
 
 