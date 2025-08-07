Γάζα: Καλλιεργήσιμο μόλις το 1,5% της γης - Προειδοποίηση για γενικευμένο λιμό

Μόλις το 1,5% της γεωργικής γης στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει καλλιεργήσιμο, επιτείνοντας τον κίνδυνο γενικευμένου λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με νεότερη δορυφορική αξιολόγηση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Η προηγούμενη αξιολόγηση του FAO, στα τέλη Μαΐου, ανέφερε ότι λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης στη Γάζα ήταν καλλιεργήσιμο ή προσβάσιμο. Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, που βασίζεται σε δεδομένα του UNOSAT -το δορυφορικό κέντρο των Ηνωμένων Εθνών-, ο οργανισμός αποκαλύπτει πως στις 28 Ιουλίου μόλις το 8,6% της συνολικής γεωργικής έκτασης ήταν προσβάσιμο (13.010 στρέμματα), ενώ μόνο το 1,5% παρέμενε ταυτόχρονα προσβάσιμο και μη κατεστραμμένο - δηλαδή μόλις 2.320 στρέμματα.

«Η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού»

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του FAO, Κου Ντονγκγιού. Όπως τόνισε, «άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα όχι επειδή δεν υπάρχει τροφή, αλλά επειδή η πρόσβαση σε αυτήν έχει αποκλειστεί, τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα έχουν καταρρεύσει και οι οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις πιο βασικές τους ανάγκες».

Ο επικεφαλής του FAO απηύθυνε έκκληση για «άμεση υποστήριξη με στόχο την αποκατάσταση της τοπικής παραγωγής τροφίμων και των μέσων διαβίωσης», χαρακτηρίζοντας αυτή την παρέμβαση «το μόνο μέσο αποφυγής νέων ανθρώπινων απωλειών». Παράλληλα υπενθύμισε ότι «το δικαίωμα στην τροφή είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Γάζα: Η γεωργία πριν τον πόλεμο

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η γεωργία αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας. Σύμφωνα με τον FAO, περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι –δηλαδή περίπου το 25% του πληθυσμού– εξαρτώνταν άμεσα ή έμμεσα από τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία ή την αλιεία για τη διαβίωσή τους.

Η δραματική μείωση της καλλιεργήσιμης γης, λόγω καταστροφών και περιορισμένης πρόσβασης, καθιστά σχεδόν αδύνατη τη συνέχιση της τοπικής παραγωγής, εντείνοντας τον ανθρωπιστικό κίνδυνο στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μετά την πείνα και η δίψα: Μολυσμένα υπόγεια ύδατα και κατεστραμμένοι αγωγοί νερού στην Γάζα