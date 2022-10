Σε κατ'οίκον περιορισμό η Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ - Απειλείται για να κάνει «δήλωση μετανοίας»

Σε κατ'οίκον περιορισμό φέρεται να βρίσκεται από χθες η Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε στη Νότια Κορέα χωρίς χιτζάμπ και επέστεψε στη χώρα της επευφημούμενη από πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο.

Η Ελνάζ Ρεκαμπί αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νότια Κορέα χωρίς το κεφαλομάντηλό της, το οποίο είναι υποχρεωτικό στο Ιράν και έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις και δεκάδες θανάτους στη χώρα μετά το θάνατο της Μαχσά Αμίνι.

Επικαλούμενο «καλά ενημερωμένη πηγή», το BBC Περσίας ανέφερε πως η Ρεκαμπί δέχεται πιέσεις για «αναγκαστική ομολογία» μετά την επιστροφή της από τη Νότια Κορέα όπου αγωνίστηκε στην αθλητική αναρρίχηση.

Και μπορεί να έγινε δεκτή ως ηρωίδα από το πλήθος που την περίμενε στο αεροδρόμιο, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, με την επιστροφή της στην Τεχεράνη, η αθλήτρια δεν πήγε σπίτι της.

«Κρατήθηκε στην εθνική ακαδημία Ολυμπιακών Αγώνων, υπό την παρακολούθηση αστυνομικών με πολιτικά έως ότου συναντήσει τον υπουργό» ανέφερε η πηγή, αναφερόμενη στον υπουργό Αθλητισμοού, Χαμίντ Σατζάντι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ρεκαμπί απειλήθηκε με την κατάσχεση οικογενειακής περιουσίας ύψους 100 εκατ. ιρανικών ριάλ (περί τα 350.000 δολ.), αν δεν προβεί σε «δήλωση μετάνοιας».

Iranian climber who broke hijab rule#Elnaz_Rekabi's interview with Iranian state TV was forced confession, a source has told BBC Persian.



Iran Mountaineering Federation threatened to confiscate their family property worth almost $350,000.

1/2 pic.twitter.com/vudkGffNTD