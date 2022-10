Φόβοι για την Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε στη Σεούλ χωρίς χιτζάμπ

Ανησυχίες εκφράζονται για την Ιρανή αθλήτρια της αναρρίχησης Ελνάζ Ρεκάμπι, η οποία αγωνίστηκε στη Σεούλ χωρίς να φορά χιτζάμπ.

Φίλοι της 33χρονης ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την αθλήτρια από την Κυριακή, σύμφωνα με το BBC. Νεότερες πληροφορίες τόσο από το βρετανικό δίκτυο όσο και από την πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Κορέα αναφέρουν ότι η Ρεκάμπι αναχώρησε σήμερα από τη Σεούλ για την Τεχεράνη.

Η 33χρονη αγωνίστηκε στο Ασιατικό πρωτάθλημα αναρρίχησης δίχως να φορά χιτζάμπ, με μια κορδέλα στα μαλλιά της, που ήταν πιασμένα σε αλογοουρά. Κάτι που ερμηνεύθηκε ως κίνηση σε ένδειξη αλληλεγγύης με το κίνημα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Μέσω Twitter η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Κορέα ανέφερε ότι η Ρεκάμπι «αναχώρησε από τη Σεούλ προς το Ιράν νωρίς το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας». Στην ίδια ανάρτηση, η πρεσβεία «αρνήθηκε κατηγορηματικά» όλες τις «ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση που αφορά την Ελνάζ Ρεκάμπι».

Ms. Elnaz REKABI, departed from Seoul to Iran, early morning of October 18, 2022, along with the other members of the Team.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in South Korea strongly denies all the fake, false news and disinformation regarding Ms. Elnaz REKABI. pic.twitter.com/053pFWs96m