Με χειροκροτήματα επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ

Δεκάδες άνθρωποι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί την Ιρανή αθλήτρια Ελνάζ Ρεκαμπί κατά την επιστροφή της στην Τεχεράνη αφού συμμετείχε χωρίς να φορά μαντίλα στο ασιατικό πρωτάθλημα αναρρίχησης που διεξήχθη στη Νότια Κορέα.

Η συμμετοχή της στους αγώνες χωρίς χιτζάμπ και φορώντας μόνο μια μπαντάνα και φόρμα στα χρώματα του Ιράν είχε ερμηνευθεί ως χειρονομία αλληλεγγύης με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν πριν από ένα μήνα, εξαιτίας του θανάτου της νεαρής κουρδικής καταγωγής Ιρανής Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Η Ισλαμική Δημοκρατία επιβάλλει στις Ιρανές αθλήτριες να φορούν μαντίλα ακόμη και στους αθλητικούς αγώνες στο εξωτερικό.

Η Ελνάζ Ρεκαμπί, 33 ετών, έφθασε σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο τέρμιναλ του αεροδρομίου και υποδέχθηκαν τη νεαρή γυναίκα με χειροκροτήματα και επευφημίες, σύμφωνα με βίντεο.

At Tehran's Imam Khomeini Airport, a crowd chants "Elnaz is a heroine" upon the arrival of Elnaz Rekabi, a female climber who competed without a hijab in Seoul and was later censured and forced into an apology by the Iranian authorities.#مهسا_امینی pic.twitter.com/RfaDyjRgPf