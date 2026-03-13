Ο Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον σε φωτογραφία με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και ο Πίτερ Μάντελσον απαθανατίστηκαν με μπουρνούζια δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν, στην πρώτη γνωστή φωτογραφία που τους απεικονίζει μαζί.

Οι τρεις τους απεικονίζονται να κάθονται χαλαρά, γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι με κούπες διακοσμημένες με την αμερικανική σημαία, στη φωτογραφία που ήρθε πρόσφατα στο φως.

Δεν δόθηκε ημερομηνία ή τοποθεσία για τη φωτογραφία, η οποία ήταν μέρος των εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

Τα φωτογραφικά αρχεία του Έπσταϊν

Ωστόσο, μια παρόμοια φωτογραφία του Μάντελσον εμφανίστηκε στο βιβλίο για τα 50α γενέθλια του Έπσταϊν από το 2003, στο οποίο ο Μάντελσον τον αποκαλούσε «τον καλύτερό μου φίλο».

Η φωτογραφία αυτή δείχνει τον Μάντελσον με ένα λευκό μπουρνούζι να χαμογελά απέναντι στον Έπσταϊν.

Ο πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ αναφέρθηκε στον Έπσταϊν ως «έξυπνο και οξυδερκή άνδρα» σε μια χειρόγραφη σημείωση στο βιβλίο, το οποίο παραδόθηκε πέρυσι στην επιτροπή εποπτείας και μεταρρύθμισης της Βουλής, την κύρια ερευνητική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Ο Μάντελσον και ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ εμφανίζονται πολλές φορές στα αρχεία του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων εικόνων του τελευταίου να σκύβει πάνω από μια άγνωστη γυναίκα και να ξαπλώνει στα πόδια γυναικών, καθώς και φωτογραφιών του Μάντελσον με τα εσώρουχά του να δέχεται μασάζ στα πόδια.

Δεν υπονοείται ότι η αναφορά τους στα έγγραφα συνεπάγεται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Κριτική εις βάρος Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και Μάντελσον

Ο Μάντελσον και ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο πρώην δούκας του Γιορκ, έχουν αντιμετωπίσει δημόσια κριτική λόγω των σχέσεών τους με τον Έπσταϊν, ο οποίος φυλακίστηκε το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ στερήθηκε τους τίτλους του και του δόθηκε προθεσμία να εκκενώσει την κατοικία 30 δωματίων στο Ουίνδσορ, την οποία κατείχε με συμβολικό μίσθωμα. Συνελήφθη τον περασμένο μήνα με την υποψία παράβασης καθήκοντος, λόγω ισχυρισμών ότι μοιράστηκε εμπιστευτικό υλικό με τον καταδικασμένο Έπσταϊν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων τον Φεβρουάριο λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν. Συνελήφθη τον περασμένο μήνα με την υποψία παράβασης καθήκοντος, λόγω ισχυρισμών ότι φέρεται να διέρρευσε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός Επιχειρήσεων στο υπουργικό συμβούλιο του Γκόρντον Μπράουν.

Ο Μάντελσον αρνείται κάθε παράνομη πράξη. Οι δικηγόροι του δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα συνεργαστεί με την αστυνομική έρευνα.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και ο Μάντελσον έχουν αμφότεροι αφεθεί ελεύθεροι και είναι υπό έρευνα.

Με πληροφορίες από Guardian