Ιράκ: Νεκρά τέσσερα μέλη του πληρώματος μετά τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους

Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή του στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (Centcom).

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι η κατάρριψη του αεροσκάφους τύπου KC-135 δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φίλια πυρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο αεροσκάφος που συμμετείχε στο ίδιο περιστατικό, προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το αεροσκάφος KC-135 συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τα αεροσκάφη αυτού του τύπου, κατασκευής Boeing, έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού άλλων αεροσκαφών εν πτήσει και αποτελούν βασικό στοιχείο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, επιτρέποντας σε μαχητικά και βομβαρδιστικά να επιχειρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Centcom ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και ότι τα αίτια της συντριβής βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σημειώνεται ότι οι ταυτότητες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, ώστε να ενημερωθούν πρώτα οι οικογένειές τους.

Η συντριβή ανεβάζει σε 11 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Με πληροφορίες από BBC