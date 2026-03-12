Ιράν: «Θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων» - Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ιράν στέλνει ολοένα και πιο σκληρά μηνύματα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον ιρανικού εδάφους θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Σε ανάρτησή του στα social media και συγκεκριμένα στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ανοιχτά ότι οποιαδήποτε επίθεση στα ιρανικά νησιά θα προκαλέσει απόλυτη και αμείλικτη απάντηση.

«Πατρίδα ή θάνατος. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του εδάφους των ιρανικών νησιών θα καταστρέψει κάθε αυτοσυγκράτηση και θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων. Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο και αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή, εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η χώρα δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας της, ενώ προειδοποιούν ανοιχτά τις ΗΠΑ για το κόστος μιας πιθανής σύγκρουσης. Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί ως βασικό μοχλό πίεσης τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να διαταραχθεί η ναυσιπλοΐα αν συνεχιστούν οι πιέσεις.

Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκονται και τα ιρανικά νησιά στον Περσικό Κόλπο, τα οποία έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τόσο για στρατιωτικούς λόγους όσο και για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη επίθεση σε αυτά τα νησιά θα προκαλέσει σφοδρή απάντηση, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή.

Η ρητορική και από τις δύο πλευρές γίνεται ολοένα και πιο επιθετική, αυξάνοντας τους φόβους για ένα ευρύτερο μέτωπο σύγκρουσης. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, δεδομένης της σημασίας της περιοχής για το διεθνές εμπόριο ενέργειας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι ζητούν το Ιράν και οι ΗΠΑ για να λήξει ο πόλεμος