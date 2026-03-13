Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Η Ρωσία φέρεται να μην επιθυμούσε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά ΜΜΕ αφού ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.

Η συνάντηση Ζελένσκι και Μακρόν στη Γαλλία

Μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων η Ρωσία θα εξοικονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για το τέλος του πολέμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η Ευρωπαΐκή Ενωση στην Ουκρανία θα υλοποιηθεί, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων.

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΗΠΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ

«Αν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εναπόκειται στο κάθε έθνος η τήρηση των δεσμεύσεων που από κοινού ανέλαβαν τα κράτη της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

