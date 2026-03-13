ΔΙΕΘΝΗ
Axios: Ο Τραμπ ισχυρίστηκε σε τηλεδιάσκεψη της G7 ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί»

Ο Τραμπ καυχήθηκε για τα αποτελέσματα της Επιχείρησης Epic Fury, λέγοντας στους συμμάχους του: «Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που απειλούσε όλους μας»

The LiFO team
Φωτογραφία: X/The WhiteHouse
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους ηγέτες της G7 ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται τρεις αξιωματούχους χωρών της G7 που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε την πρώτη δημόσια δήλωσή του, υποσχόμενος ότι η χώρα θα συνεχίσει να πολεμά.

Ο Τραμπ εμφανίζεται τόσο βέβαιος για την έκβαση του πολέμου σε ιδιωτικές συνομιλίες όσο και δημόσια. Ωστόσο, η εκτίμησή του συγκρούεται με μια πιο σύνθετη πραγματικότητα στο πεδίο.

Το ιρανικό καθεστώς δεν δείχνει σημάδια επικείμενης παράδοσης ή κατάρρευσης - και τη 14η ημέρα του πολέμου κινείται ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, περιορίζοντας τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

«Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που απειλούσε όλους μας»

Ο Τραμπ καυχήθηκε για τα αποτελέσματα της Επιχείρησης Epic Fury κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της G7 το πρωί της Τετάρτης, λέγοντας στους συμμάχους του:
«Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που απειλούσε όλους μας».

Παρότι ισχυρίστηκε ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στην παράδοση, σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν πλέον αξιωματούχοι στην Τεχεράνη με την εξουσία να λάβουν μια τέτοια απόφαση.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, επομένως δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία.

Ο Τραμπ έχει χλευάσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον «μικρό βάρος», ενώ είχε δηλώσει στο Axios ότι ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα ήταν «απαράδεκτος» για τις ΗΠΑ.

Σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση την Πέμπτη, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεσμεύτηκε να εκδικηθεί για τους ιρανούς «μάρτυρες» και να ανοίξει νέα μέτωπα στον πόλεμο «σε τομείς όπου ο εχθρός έχει ελάχιστη εμπειρία και είναι ιδιαίτερα ευάλωτος».

Ο Χαμενεΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα συνεχίσει να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ, όπου επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια έχουν ήδη εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και έχουν προκαλέσει φόβους για παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η τρέχουσα κατάσταση

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονης ανησυχίας των ηγετών της G7 για τις αυξανόμενες οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

Όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες κάλεσαν τον Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να διασφαλιστούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Ο Τραμπ απάντησε ότι η κατάσταση βελτιώνεται και ότι τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχο που συμμετείχε στην ενημέρωση. Εκείνο το βράδυ, τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα ανοιχτά του Ιράκ.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ ήταν «ασαφής και μη δεσμευτικός» σχετικά με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου. Ορισμένοι συμμετέχοντες έφυγαν από τη συνομιλία πιστεύοντας ότι θέλει να τον τερματίσει σύντομα - άλλοι είχαν ακριβώς την αντίθετη εντύπωση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το βασικό ζήτημα που εξετάζει είναι το χρονικό σημείο των επόμενων κινήσεων. Δεν έθεσε συγκεκριμένη προθεσμία, αλλά τόνισε ότι «πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά» για να αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος με το Ιράν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Με πληροφορίες από Axios

 
