ΗΠΑ: Επικήρυξαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη.

Πληροφορίες ζητούνται και για τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

O Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε νωρίτερα ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και «φοβισμένος», ισχυριζόμενος ότι βρίσκεται σε φυγή και στερείται νομιμοποίησης - αν και δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για τον ισχυρισμό αυτό.