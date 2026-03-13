ΗΠΑ: Επικήρυξαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι ΗΠΑ θα δώσουν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε όσους φέρουν πληροφορίες για την ιρανική ηγεσία

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη.

Πληροφορίες ζητούνται και για τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

O Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε νωρίτερα ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και «φοβισμένος», ισχυριζόμενος ότι βρίσκεται σε φυγή και στερείται νομιμοποίησης - αν και δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για τον ισχυρισμό αυτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: «Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» - Επιβεβαίωσε ότι καταρρίφθηκε τρίτος πύραυλος από το Ιράν

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν - Βίντεο από το περιστατικό
Η Βουλή της Σενεγάλης ψήφισε αυστηρότερο νόμο κατά των ομόφυλων σχέσεων

Η Βουλή της Σενεγάλης ενέκρινε νομοσχέδιο που αυξάνει στα 10 χρόνια τη μέγιστη ποινή για ομόφυλες σχέσεις και προβλέπει κυρώσεις και για την προώθηση ή χρηματοδότησή τους.
Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Η σύζυγος του είναι ακόμη ζωντανή - Ψευδείς οι αναφορές για τον θάνατό της , λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια του πρώτου επίσημου μηνύματός του στον λαό του Ιράν, αξίζει να σημειωθεί πως δεν ανέφερε πουθενά τη μητέρα του
Ισραήλ: «Οι τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες»: Η ζωή των κατοίκων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Οι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ ζουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, προσπαθώντας να κρατήσουν την κανονικότητα παρά τις συνεχείς επιθέσεις της Χεζμπολάχ και τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων
