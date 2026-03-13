Καλαμαριά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα στη σορό του 20χρονου

Αναμένεται η διενέργεια αξονικής τομογραφίας

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Παρασκευής παραδόθηκε στην αστυνομία ο 23χρονος που φέρεται να τραυμάτισε τον 20χρονο.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός.

Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Παραδόθηκε ο 23χρονος που φέρεται ότι ευθύνεται για τον θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά

Το απόγευμα της Παρασκευής ο ύποπτος εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, μαζί με τον δικηγόρο του.

Ο ύποπτος φέρεται να μίλησε για ενέδρα από 5 άτομα, μεταξύ αυτών και ο 20χρονος, και να τόνισε ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του και ότι το εντόπισε πεσμένο στο έδαφος.

Ο νεαρός φέρεται πως δεν γνώριζε την παρέα του 20χρονου, η οποία του επιτέθηκε.

Ο δράστης της επίθεσης υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να αμυνθεί, ωστόσο χωρίς να έχει επίγνωση ποιον μαχαίρωσε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ελλάδα / Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Την παρέπεμψαν σε ψυχιατρική εξέταση με σκοπό να την απολύσουν»

Ο θείος της 57χρονης Σοφίας Χρηστίδου έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά των Διευθύνσεων του σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
THE LIFO TEAM
ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελλάδα / ΟΣΕ: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού
THE LIFO TEAM
 
 