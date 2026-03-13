Καλαμαριά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα στη σορό του 20χρονου

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Παρασκευής παραδόθηκε στην αστυνομία ο 23χρονος που φέρεται να τραυμάτισε τον 20χρονο.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός.

Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Παραδόθηκε ο 23χρονος που φέρεται ότι ευθύνεται για τον θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά

Το απόγευμα της Παρασκευής ο ύποπτος εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, μαζί με τον δικηγόρο του.

Ο ύποπτος φέρεται να μίλησε για ενέδρα από 5 άτομα, μεταξύ αυτών και ο 20χρονος, και να τόνισε ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του και ότι το εντόπισε πεσμένο στο έδαφος.

Ο νεαρός φέρεται πως δεν γνώριζε την παρέα του 20χρονου, η οποία του επιτέθηκε.

Ο δράστης της επίθεσης υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να αμυνθεί, ωστόσο χωρίς να έχει επίγνωση ποιον μαχαίρωσε.

